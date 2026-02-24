 Simulacro Nacional de Sismo 2026: Conred en Alerta Roja
Nacionales

Simulacro Nacional por Sismo 2026: Conred en alerta roja como parte del ejercicio

Inicialmente se reportó un evento sísmico con epicentro en El Progreso y luego otro en Izabal, por lo que se activaron los protocolos respectivos.

Foto: Omar Solís/EU
Equipos de socorro y fuerzas castrenses participan en un simulacro por sismo en 2024 en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: archivo: Omar Solís/EU

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró Alerta Roja como parte del Simulacro Nacional por Sismo 2026 que se lleva a cabo este martes, 24 de febrero, tomando en cuenta que recientemente se cumplieron 50 años de la tragedia de 1976 que cobró miles de vidas.

El ejercicio comenzó en horas de la madrugada, con el reporte de un temblor de magnitud 6.4 con epicentro en el departamento de El Progreso. Tras ello, se implementaron los protocolos correspondientes para la atención de los posibles afectados.

"Ante la reciente actividad sísmica, se hace un llamado a la población a activar sus planes familiares e institucionales de respuesta, ubicando las rutas de evacuación. Evite correr y gritar. No propague rumores y retorne a su lugar de trabajo cuando las autoridades lo indiquen. Recuerde mantener la calma", expresó Valeria Urizar, del departamento de Comunicación de la entidad.

Seguido de este evento, se reportó un segundo temblor, a las 07:31 horas, de magnitud 7.5 y región epicentral en el departamento de Izabal.

La portavoz de la Conred indicó que se declaró Alerta Roja como parte del ejercicio de simuacro, lo que implica la máxima coordinación, movilización de recursos y fortalecimiento de las acciones de respuesta ante emergencias, priorizando la protección de la vida, la atención a la población afectada y la evaluación permanente de daños.

En seguimiento de la declaratoria de esta alerta fueron desplegados Equipos de Respuesta Inmediata (EIE) para la evaluación de viviendas, en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR).

Acerca del Simulacro Nacional de Sismo 2026

De acuerdo con información compartida por la Conred, se activarán las Coordinadoras Departamentales y Municipales para la coordinación y atención ante un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Los Amates, Izabal, a 160 km al noreste de la Ciudad de Guatemala.

El simulacro tendrá alcance en todo el país e involucrará a los niveles local, municipal, departamental y nacional. Se espera la participación activa de los sectores público y privado mediante ejercicios de evacuación.

A 50 años del terremoto de 1976, Guatemala reflexiona sobre la memoria y la preparación

El 24 de febrero se realizará un simulacro nacional de sismo, que contará con la participación de especialistas de El Salvador y buscará evaluar la capacidad de reacción institucional.

"Se desarrollará como un ejercicio integral que combinará evacuaciones, activación de centros de operaciones de emergencia y sistemas de alerta, enmarcados en el Plan Nacional de Respuesta, con la finalidad de evaluar la preparación y coordinación de todos los sectores involucrados", detalló la entidad.

En ese contexto, mencionó se pondrán en marcha al menos 1 mil 600 planes de evacuación que fueron elaborados y asesorados durante 2025, mismos que tienen como enfoque fortalecer la preparación institucional y comunitaria.

