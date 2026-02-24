 Sujeto abandona una moto en plena Avenida Elena
Nacionales

Video exhibe a sujeto que abandona una moto en plena Avenida Elena tras activarse la alarma

Video muestra sospechosa huida de hombre tras no poder apagar alarma de motocicleta.

Motorista deja moto en plena calle y escapa., Captura de pantalla video de X.
Motorista deja moto en plena calle y escapa. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales exhibe el momento en que un hombre deja abandonada una motocicleta en plena vía pública, luego de no lograr desactivar la alarma. El hecho ocurrió sobre la Avenida Elena, que divide las zonas 1 y 3 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con las imágenes y testimonios de personas que presenciaron la escena, el sujeto se conducía con normalidad en la motocicleta hasta que, al detenerse por el semáforo en rojo, la alarma comenzó a sonar de manera continua. El hombre intentó apagarla en repetidas ocasiones, pero no lo consiguió.

En el video se observa cómo el vehículo de dos ruedas se apaga y el individuo desciende rápidamente. Posteriormente, empieza a manipular el área donde se ubica la batería, aparentemente con la intención de desactivar el sistema de seguridad. Durante varios minutos realiza intentos sin éxito, mientras conductores y transeúntes lo observan con evidente sospecha.

Tras no lograr su objetivo y ante la mirada de quienes se encontraban en el sector, el hombre opta por abandonar la motocicleta en plena vía y huir del lugar a pie, dejando el vehículo encendido con la alarma activada.

Minutos después, según se aprecia en la grabación, se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil a bordo de una autopatrulla, quienes procedieron a consignar la motocicleta abandonada para las diligencias correspondientes.

Actitud del individuo genera múltiples reacciones 

La actitud del individuo generó múltiples reacciones entre testigos y usuarios en redes sociales, quienes señalaron que el comportamiento era sospechoso. Algunos interpretaron que la motocicleta podría haber sido robada, argumentando que el presunto conductor no supo cómo desactivar la alarma y decidió huir al no poder controlarla. Señalan que, de ser el propietario legítimo, conocería el funcionamiento básico del sistema de seguridad.

El robo de motocicletas continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en el país, de acuerdo con registros del Ministerio Público. Estos vehículos, que se han convertido en uno de los principales medios de transporte para miles de guatemaltecos, son blanco constante de la delincuencia debido a su alta demanda y facilidad de comercialización.

