Accidente en bulevar El Naranjo: una persona herida

Accidente en bulevar El Naranjo deja una persona herida

La persona afectada viajaba como pasajera en un vehículo.

El vehículo colisionó en un sector del bulevar El Naranjo, Mixco., Bomberos Municipales
El vehículo colisionó en un sector del bulevar El Naranjo, Mixco. / FOTO: Bomberos Municipales

Un accidente de tránsito se registró durante horas de la madrugada de este jueves 26 de febrero en el bulevar El Naranjo y 22 calle, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. El saldo fue de una persona herida y múltiples daños materiales.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un incidente vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que un vehículo particular había sido colisionado contra un árbol. Las causas del percance no han sido establecidas.

Una mujer que viajaba como pasajera resultó con lesiones que debían ser atendidas por el personal médico, por lo que se coordinó su traslado al hospital general San Juan de Dios. La paciente tiene aproximadamente 25 años y no fue identificada.

Asimismo, los paramédicos evaluaron al conductor del carro y lo atendieron en el lugar, sin que fuera necesario su ingreso a un centro asistencial.

En el área se mantuvo un cierre vehicular parcial, tomando en cuenta que el automóvil accidentado permanecía obstaculizando uno de los carriles.

Muertes por accidentes en 2025

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.

Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.

Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.

