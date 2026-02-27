 Video capta brutal accidente de motorista en Amatitlán
Nacionales

Segundos de terror en Amatitlán quedan grabados tras violento accidente vial

Motorista se estrella y da varias vueltas en el asfalto tras brutal colisión en Amatitlán.

Brutal accidente de motorista., Captura de pantalla video de X.
Brutal accidente de motorista. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video registrado por cámaras de seguridad documenta el instante exacto en que un motorista sufrió un aparatoso accidente en la 5a. avenida y 4a. calle esquina del municipio de Amatitlán.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran cómo el conductor de una camioneta intenta cruzar de una cuadra a otra justo cuando se aproxima el motorista, quien se conducía en su vía, pero a excesiva velocidad. En cuestión de segundos, ambos realizan maniobras sin lograr calcular el tiempo y la distancia, lo que desencadena el fuerte impacto.

El motorista pierde el control pocos metros antes de chocar directamente contra la camioneta. Su cuerpo cae violentamente sobre la cinta asfáltica y se arrastra varios metros, mientras que la motocicleta continúa su trayectoria hasta estrellarse contra el vehículo. Tras el impacto, la moto gira sobre sí misma como perinola en medio de la calle.

En tanto, el conductor da varias vueltas mientras se desliza sobre el pavimento. En una escena que parece sacada de una película de acción, logra incorporarse brevemente en medio de los giros, antes de estrellarse contra dos motocicletas que estaban estacionadas a un costado de la vía. Segundos después, vuelve a caer y queda tendido sobre el asfalto.

Se desconoce el estado de salud del motorista 

Otro de los ángulos captados por las cámaras evidencia cómo varios peatones que se encontraban en el sector corren de inmediato para auxiliar al motorista tras percatarse de la gravedad del percance.

El hecho ocurrió el miércoles 26 de febrero. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor y quién asumirá la responsabilidad por los daños ocasionados tanto a la camioneta como a la motocicleta involucrada.

