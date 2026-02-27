 Vehículos averiados afectan tránsito en Villa Nueva
Nacionales

Complicaciones en el tránsito en Villa Nueva por vehículos averiados

La presencia de dos tráileres y un camión con fallas mecánicas en distintos puntos de ruta al Pacífico afectó la circulación vial.

Dos tráileres averiados obstaculizan el paso en Km. 15.4 y 18.8 de la ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
Dos tráileres averiados obstaculizan el paso en Km. 15.4 y 18.8 de la ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Una situación complicada se presenta esta mañana en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido a la presencia de dos vehículos de transporte de carga pesada con fallas en diferentes puntos de la ruta al Pacífico. Las autoridades de tránsito mantienen el seguimiento respectivo a estas emergencias.

De acuerdo con la información compartida por Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, uno de los tráileres con desperfectos mecánicos permanece obstaculizando parcialmente el paso en el kilómetro 18.8 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala.

"Hay severas complicaciones de movilidad para las personas que se desplazan desde el sector sur hacia la capital. El tráiler averiado, que tiene prácticamente las llantas explotadas, se encuentra sobre el carril derecho. Esto también afecta al tránsito que se incorpora de la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva, hacia la ruta CA-9", dijo.

La PMT aseguró que esta situación genera un fuerte impacto en la movilidad vial, por lo que ya se coordinan las acciones para movilizar el obstáculo de la vía pública.

"Se están realizando las acciones correspondientes para poderlo movilizar, pero sabemos que este obstáculo estará generando serias complicaciones de tránsito. Incluso la fila de vehículos en este momento se está reportando en el kilómetro 19.5 y podría extenderse, mientras este obstáculo continúe en la vía pública", añadió la portavoz.

Más vehículos averiados

La PMT informó que en el kilómetro 15.4 de la referida carretera, también en el tramo hacia la capital, hay otro vehículo de transporte de carga que permanece varado. En esta área ya están trabajando las grúas para su retiro.

Por aparte, dio a conocer que se retiró un camión averiado en la bajada de Villa Lobos y resaltó que este tipo de casos genera atrasos para los usuarios, por lo que el personal de la institución permanece atento para brindar el servicio correspondiente.

