Decomisan 54,500 cajetillas de cigarrillos de contrabando

Mediante un operativo fronterizo, agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron el decomiso de 54 mil 500 cajetillas de cigarrillos que ingresaron al país por contrabando, durante este sábado 28 de febrero de 2026. Las autoridades también confirmaron la captura de un hombre, por ser el supuesto responsable de transportar el cargamento ilícito.
Las autoridades indicaron que esa cantidad de mercadería corresponde a un millón 90 mil unidades de cigarrillos que pretendían comercializar en el territorio nacional. Según los uniformados, el hallazgo de la mercadería de contrabando se registró durante una inspección a un furgón en la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa.
Las autoridades indicaron que el piloto detenido como presunto responsable, es Juan, de nacionalidad nicaragüense. El apresado fue puesto a disposición de un juzgado de turno para que conozca los motivos de su detención.
Las autoridades compartieron imágenes del operativo, mostrando cómo los uniformados abrieron varias cajas de cartón en las que encontraron los cigarrillos empacados. Las fotos evidencian que la mercadería estaba en una bodega y la alistaban para que el camión la transportara hacia su destino, del cual no se han dado detalles.
Mercadería de contrabando decomisada
Asimismo, los agentes de la PNC se dedicaron a contabilizar cada una de las cajetillas y cigarrillos empacados en varias cajas de color café para confirmar la cantidad de lo decomisado.
El producto de contrabando fue embalado y decomisado por las autoridades como evidencia y para su posterior erradicación mediante un proceso de incineración.
Más acciones policiales
Las fuerzas de seguridad también reportaron un capturado con pistola ilegal en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El detenido, identificado como Pablo, de 27 años, se conducía en una motocicleta y tras un registro de rutina se le incautó una pistola que era portada sin la respectiva licencia. Además del arma de fuego, los uniformados reportaron el decomiso de una tolva y 17 municiones.