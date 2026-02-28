Incendio cobra la vida de una mujer en la zona 7 de Mixco

Vecinos de la zona 7 del municipio de Mixco alertaron a los Bomberos Municipales por un incendio registrado en una vivienda, durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero de 2026; al llegar al lugar, los apagafuegos evitaron que la llamas se extendieran a toda la vivienda. Sin embargo, los rescatistas lamentaron la muerte de una mujer de unos 71 años.
Los apagafuegos describieron que el hallazgo de la mujer fallecida ocurrió en el proceso de retiro de escombros y eliminación de focos secundarios de fuego. Reportaron que la víctima mortal presentaba quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.
Como parte del procedimiento, los apagafuegos solicitaron la presencia de fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar las investigaciones del siniestro en esta habitación de la vivienda.
Los rescatistas precisaron que la dirección de la vivienda afectada por el fuego se ubica en la 6.ª calle 2-30 de la zona 7 de Mixco.
Daños materiales en el incendio de Mixco
Para apagar las llamas, los rescatistas usaron mangueras de alta presión, con el apoyo de camiones cisterna y motobombas. Los apagafuegos atacaron las llamas desde distintos puntos para evitar que el fuego llegara a otros ambientes de la residencia.
En la habitación del incendio se pudo observar que varios muebles y electrodomésticos sufrieron daños de consideración. El monto de las pérdidas materiales y el agua utilizada para apagar el incendio estructural de la zona 7 de Mixco no han sido cuantificados.
