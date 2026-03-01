 Cierre temporal regirá en el ingreso a la Antigua Guatemala
Nacionales

Cierre temporal regirá en el ingreso a la Antigua Guatemala

Autoridades viales de la Ciudad Colonial piden utilizar el ingreso por la carretera RD-SAC-09, con desvío desde San Lucas.

Desde muy temprano, vecinos de Antigua Guatemala elaboraron alfombras por el Segundo Domingo de Cuaresma., Municipalidad de Antigua Guatemala.
Desde muy temprano, vecinos de Antigua Guatemala elaboraron alfombras por el Segundo Domingo de Cuaresma. / FOTO: Municipalidad de Antigua Guatemala.

Como parte de las actividades del Segundo Domingo de Cuaresma (01/03/2026) las autoridades viales de la Municipalidad de Antigua Guatemala advirtieron un cierre temporal en uno de los ingresos a la Ciudad Colonial desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Por esa razón recomendaron utilizar vías alternas como el ingreso por la carretera RD-SAC-09, con desvío desde San Lucas, retornando en el kilómetro 49.7 hacia la RD-SAC-09.

Asimismo, recomendaron ingresar por RN-14, pasando por Pastores hacia Jocotenango. La Municipalidad de Antigua Guatemala justificó que "cuando vivimos nuestras tradiciones, también organizamos la movilidad para que puedas desplazarte con seguridad".

En un mensaje por medio de canales oficiales, la Municipalidad de Antigua Guatemala informó que las calles empedradas se llenaron de alfombras, que acompañan la procesión de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano.

Cada diseño refleja la devoción y el orgullo de nuestra comunidad", resaltó la comuna.

Las autoridades de tránsito de la localidad instaron a los visitantes a planificar su viaje a la Ciudad Colonial para evitar contratiempos y disfrutar las tradiciones de Antigua Guatemala.

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chino

Los productores de este café consideraron la ubicación y la altura como clave para el éxito comercial en el país asiático.

Arte en las calles empedradas de Antigua Guatemala

La comuna compartió imágenes de las alfombras que se elaboran en ese lugar, destacando que muchos feligreses se levantaron desde muy temprano para diseñar y elaborar las coloridas alfombras que adornarán las calles empedradas de la localidad.

Utilizando moldes, aserrín de colores, corozo, mangueras para hidratar y otros utensilios como tablas de madera y blocks de construcción, los fieles se esmeraron para plasmar obras de arte que comunican fe, devoción y tradición en la Ciudad Colonial.

En el ingreso a la Antigua Guatemala se puede observar la presencia de varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad, quienes apoyan las actividades locales y asisten a los conductores en el ordenamiento del tránsito vehicular.

Velada de fe en Antigua Guatemala

Durante la noche del segundo Sábado de Cuaresma, fieles devotos celebraron la solemne velación de las Réplicas Infantiles de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada y Virgen de Dolores en la Iglesia de Santa Ana. Los feligreses adultos recordaron su identidad cristiana, que se cultiva desde la infancia paso a paso.

"Nos conmueve ver cómo cada generación encuentra su lugar en esta historia, que sigue escribiéndose con incienso, silencio y esperanza. Así avanzamos, fortaleciendo el sentido de pertenencia que hace de Antigua Guatemala un hogar lleno de significado", describieron.

