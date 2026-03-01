DIACO supervisa denuncias por precios en la carne de res

La Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) informó que continúa realizando trabajos de verificación de costos de productos de la canasta básica, con especial énfasis en la carne de res y otros productos cárnicos. En ese trabajo de campo, la citada dirección constató que la carne de res ha tenido un aumento de precio que va de Q1.00 a Q1.30.
El Vocero de la DIACO, Carlos Vázquez, aseguró que no existe acaparamiento del producto y que son distintos cortes los que han presentado variación continúa. "La DIACO sigue con su labor de verificación y vigilancia, particularmente en materia de la canasta básica de alimentos y los productos cárnicos, especialmente la carne de res", declaró el comunicador.
"Nosotros agotamos ya la primera etapa -de supervisión- que se ejecutó durante dos semanas; estuvimos vigilando los mercados y supermercados, sobre todo con las carnes que van al consumidor final y estuvimos evidenciando los precios que ya encontramos", declaró Vázquez.
El portavoz de la DIACO consideró que es afortunado que la variación no haya sido muy significativa. "Tuvimos reportes de algunos productos estables y otros que subieron entre Q1.00 y Q1.30, esto en los productos cárnicos específicamente", explicó.
Vigilan la cadena productiva de carne de res
Vázquez indicó que, para las últimas semanas, la DIACO realizó monitoreos en distintos rastros del país, particularmente el área de Occidente y en la ciudad capital. Como resultado, el comunicador informó que no se encontró ninguna evidencia que indique escases o acaparamiento del producto.
"La DIACO tiene que seguir haciendo su supervisión, porque debe de conocer cómo se está manejando toda la cadena de producción de las carnes para encontrar si hay alguna razón técnica para el incremento", explicó el portavoz.
Sin embargo, el entrevistado consideró que la mayoría de productos están estables, y si hubiese una variación, como la que ya fue encontrada en al menos en cuatro productos cárnicos, la misma debería de ser proporcional.
Según el entrevistado, algunos productos que tienen el alza son la carne de res sin hueso, la carne para cocer con hueso y también los filetes para azar.
Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas 89.7 FM.