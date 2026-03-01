 Rescatan a turista extraviado y herido en el Volcán Atitlán
Nacionales

Rescatan a turista extraviado y herido en el Volcán Atitlán

Paramédicos reportaron que un turista que se había extraviado en el Volcán Atitlán fue rescatado con éxito.

Compartir:
El turista fue rescatado por vía aérea y llevado a un hospital de la Ciudad de Guatemala., PNC de Guatemala.
El turista fue rescatado por vía aérea y llevado a un hospital de la Ciudad de Guatemala. / FOTO: PNC de Guatemala.

Después de más de 24 horas extraviado, rescatistas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron rescatar con vida a un turista que se había extraviado en el Volcán Atitlán. La PNC explicó que el hombre fue encontrado con posible fractura en uno de sus tobillos.

Para evacuarlo, las autoridades utilizaron un helicóptero, en el que fue trasladado hacia un centro asistencial donde fue atendido por el personal médico de turno. La PNC reportó que el rescate del visitante fue logrado gracias al apoyo de diferentes cuerpos de rescate y de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Medios locales informaron que el turista se perdió desde el pasado sábado, a eso del mediodía, por lo que rescatistas de la estación número 45 de Bomberos Voluntarios iniciaron un rastreo en el lugar. Resaltaron que este cuerpo de rescate pertenece al municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.

A causa de las dificultades del terreno, los bomberos no pudieron descender de la cumbre con el turista herido. Por esa razón, solicitaron el apoyo de otras autoridades para atender al afectado.

En otras noticias: Abarrotan la Anime-Con 2026 en el Parque de la Industria

Abarrotan la Anime-Con 2026 en el Parque de la Industria

La convención de dibujos animados atrajo a una gran cantidad de personas, quienes demostraron su creatividad con sus conceptos de cosplay.

Apoyo para rescatar al turista

A las tareas de búsqueda y rescate se unieron rescatistas que se ubican en San Lucas Tolimán y Panajachel, municipios del departamento de Sololá. También participaron agentes de la División de Seguridad Turística de la PNC.

En el operativo contaron con delegados del Instituto Guatemalteco de Turismo, quienes, pese a no poder llegar hasta el lugar, por el mal estado del camino, gestionaron el apoyo para llevar al lesionado hacia un centro asistencial.

Al ser ubicado, los rescatistas proporcionaron agua y alimentos al afectado, quien fue identificado como Mario Rogelio Gallardo, de 59 años. Medios locales indicaron que el afectado fue trasladado a un hospital privado de la capital.

En Portada

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026t
Nacionales

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

06:24 PM, Mar 01
Actor Awards 2026: lista completa de ganadores y los momentos más emotivos de la nochet
Farándula

Actor Awards 2026: lista completa de ganadores y los momentos más emotivos de la noche

09:34 PM, Mar 01
Israel lanza intensa oleada de bombardeos contra los suburbios de Beirutt
Internacionales

Israel lanza intensa oleada de bombardeos contra los suburbios de Beirut

09:17 PM, Mar 01
Xelajú derrota a Mictlán en el estadio Mario Camposeco t
Deportes

Xelajú derrota a Mictlán en el estadio Mario Camposeco

08:00 PM, Mar 01
Rescatan a turista extraviado y herido en el Volcán Atitlánt
Nacionales

Rescatan a turista extraviado y herido en el Volcán Atitlán

06:50 PM, Mar 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadSuper BowlEE.UU.Liga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos