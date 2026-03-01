Rescatan a turista extraviado y herido en el Volcán Atitlán

Después de más de 24 horas extraviado, rescatistas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron rescatar con vida a un turista que se había extraviado en el Volcán Atitlán. La PNC explicó que el hombre fue encontrado con posible fractura en uno de sus tobillos.
Para evacuarlo, las autoridades utilizaron un helicóptero, en el que fue trasladado hacia un centro asistencial donde fue atendido por el personal médico de turno. La PNC reportó que el rescate del visitante fue logrado gracias al apoyo de diferentes cuerpos de rescate y de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Medios locales informaron que el turista se perdió desde el pasado sábado, a eso del mediodía, por lo que rescatistas de la estación número 45 de Bomberos Voluntarios iniciaron un rastreo en el lugar. Resaltaron que este cuerpo de rescate pertenece al municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.
A causa de las dificultades del terreno, los bomberos no pudieron descender de la cumbre con el turista herido. Por esa razón, solicitaron el apoyo de otras autoridades para atender al afectado.
En otras noticias: Abarrotan la Anime-Con 2026 en el Parque de la Industria
Apoyo para rescatar al turista
A las tareas de búsqueda y rescate se unieron rescatistas que se ubican en San Lucas Tolimán y Panajachel, municipios del departamento de Sololá. También participaron agentes de la División de Seguridad Turística de la PNC.
En el operativo contaron con delegados del Instituto Guatemalteco de Turismo, quienes, pese a no poder llegar hasta el lugar, por el mal estado del camino, gestionaron el apoyo para llevar al lesionado hacia un centro asistencial.
Al ser ubicado, los rescatistas proporcionaron agua y alimentos al afectado, quien fue identificado como Mario Rogelio Gallardo, de 59 años. Medios locales indicaron que el afectado fue trasladado a un hospital privado de la capital.