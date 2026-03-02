Despliegue policial y militar para detener bus en Escuintla

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que fuerzas de seguridad interceptan un bus extraurbano en la ruta al Pacífico, tras una alerta por un presunto asalto cometido a bordo de la unidad.
Las imágenes evidencian un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, quienes rodean el autobús en el kilómetro 69 de la carretera CA-2 Occidente, en jurisdicción de la aldea Florido Aceituno, Escuintla, en las cercanías del Arco de la SAT.
Según testimonios de pasajeros, el bus de la empresa Transportes Esmeralda había sido asaltado cuando se desplazaba entre Siquinalá y Escuintla. Los presuntos responsables habrían despojado de sus pertenencias a varias personas durante el trayecto. Cuando creían haber logrado su cometido, una denuncia permitió activar la respuesta de las autoridades.
De acuerdo con versiones, uno de los pasajeros alertó a las fuerzas de seguridad y proporcionó las características del bus, lo que facilitó su ubicación. Agentes que se encontraban en un puesto de control cercano fueron notificados de inmediato y coordinaron el cierre del paso para interceptar la unidad.
En el video se observa cómo varios policías se aproximan al bus mientras otros permanecen en los alrededores con armas en mano, resguardando el perímetro. También se aprecia la presencia de soldados que apoyan el operativo. La grabación muestra la tensión del momento y la intervención directa en la unidad de transporte colectivo.
El hecho ocurrió el pasado fin de semana y generó preocupación entre usuarios del transporte extraurbano que circula por esta ruta, una de las más transitadas hacia la costa sur del país.
Se desconoce la cantidad de personas detenidas
Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente la cantidad de personas detenidas ni la identidad de los presuntos implicados. Tampoco se ha informado sobre personas heridas, aunque se indicó que los protocolos de verificación fueron activados para garantizar la seguridad de los pasajeros y conductores en el sector.
La acción policial evitó que el hecho pasara a mayores y permitió la intervención inmediata del bus señalado. Se espera que en las próximas horas la PNC amplíe la información sobre los resultados del operativo y las diligencias correspondientes.