Guatemala detiene a salvadoreña buscada por contrabando; tenía tres órdenes de arresto en su país

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas dieron a conocer que en el marco de un operativo en un área fronteriza detuvieron a una mujer de nacionalidad salvadoreña, quien tenía vigentes tres órdenes de captura en su país por contrabando de mercaderías.
La sindicada fue identificada como Wendy Yamileth Zuñiga Tobar, de 33 años, quien fue ubicada por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC) en un sector de la aldea San Cristóbal, Atescatempa, departamento de Jutiapa.
Según la información compartida por la institución de seguridad, al momento de solicitarle solvencia en el sistema de Interpol se estableció que esta persona tenía tres órdenes de aprehensión en la República de El Salvador por el delito de contrabando de mercaderías.
En ese sentido, fue remitida a la delegación de Migración en la aduana San Cristóbal, en la frontera con el país vecino, y posteriormente entregada a la Policía Nacional Civil salvadoreña para los efectos correspondientes.