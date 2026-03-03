"No a la reelección": protesta ciudadana marca jornada de elección en el Congreso

Ciudadanos guatemaltecos se presentaron este martes, 3 de marzo, a las afueras del Congreso de la República, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para llevar a cabo una manifestación en la que exigen la no reelección de algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y hacen señalamientos de posible corrupción contra distintos funcionarios y diputados.
Los grupos de manifestantes acudieron portando banderas de Guatemala y una serie de pancartas en las que exponían sus planteamientos, principalmente enfocados en que las instituciones de justicia cuenten con profesionales libres de vínculos de corrupción y que las elecciones de las nuevas autoridades de la CC se desarrollen con transparencia.
"#NoALaReelección de magistrados para la CC", "¡El pueblo observa, la historia juzga!", "Corruptos golpistas", "Pacto de corruptos", "Traidores del pueblo, renuncien ya", y "Exigimos la destitución del juez Fredy Orellana", son algunos de los mensajes que se leen en los carteles que portan quienes participan en la protesta.
"Queremos decirles a estos corruptos del Congreso, especialmente a esas bancadas que han estado siempre contra el pueblo, que tengan vergüenza, porque piensan elegir para la Corte de Constitucionalidad a gente que ha sido un ‘as’ de la impunidad", expresó una de las ciudadanas.
Esto ocurre mientras en el interior del Parlamento los diputados se preparan para una sesión en la cual está previsto que se lleve a cabo la elección de magistrados titular y suplente de la CC por ese organismo.