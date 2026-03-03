 Hallazgo de fallecido causa cierre vehicular en zona 12
Nacionales

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de esta persona.

Área donde fue hallada una persona fallecida en zona 12., PMT capitalina/Montejo
Área donde fue hallada una persona fallecida en zona 12. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades confirmaron que en horas de la mañana de este martes, 3 de marzo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública en la 2ª avenida y 3ª calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento y la identidad de la víctima. De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de una persona en situación de calle y posiblemente indocumentada.

Las fuerzas de seguridad se presentaron al área donde fue localizado el cuerpo y cerraron el área con cinta amarilla para poder preservar este espacio hasta que se presente el Ministerio Público (MP) y pueda realizar las diligencias correspondientes.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que debido a que el perímetro del lugar del hallazgo permanece acordonado, se implementó un cierre vehicular aproximado de 100 metros mientras se desarrollan las investigaciones y se gestiona el retiro del fallecido.

