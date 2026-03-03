Hallazgo de fallecido causa cierre vehicular en zona 12

Las autoridades confirmaron que en horas de la mañana de este martes, 3 de marzo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública en la 2ª avenida y 3ª calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento y la identidad de la víctima. De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de una persona en situación de calle y posiblemente indocumentada.
Las fuerzas de seguridad se presentaron al área donde fue localizado el cuerpo y cerraron el área con cinta amarilla para poder preservar este espacio hasta que se presente el Ministerio Público (MP) y pueda realizar las diligencias correspondientes.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que debido a que el perímetro del lugar del hallazgo permanece acordonado, se implementó un cierre vehicular aproximado de 100 metros mientras se desarrollan las investigaciones y se gestiona el retiro del fallecido.
* Le puede interesar:
Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacífico
Las autoridades confirmaron que en horas de la madrugada del pasado viernes 20 de febrero fueron localizados los cuerpos sin vida de cuatro personas en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.
De acuerdo con información compartida por los cuerpos de socorro, se recibieron alertas con respecto a la presencia de un vehículo tipo sedán que permanecía estacionado a orillas de la carretera, con dirección hacia el sur, donde aparentemente había algunas personas lesionadas.
Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena, Villa Nueva, se trasladaron de inmediato a este sector para poder brindar el apoyo correspondiente. A su llegada, constataron que dentro del carro se encontraban cuatro personas que presentan heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
"Cuando las evaluaron, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes con respecto a este caso para que se desarrollaran las diligencias correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Hasta el momento, ninguno de los fallecidos ha sido identificado. Preliminarmente se conoció que todos son hombres.