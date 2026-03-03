CSJ excluye cuatro aspirantes a magistrados por requisitos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó la exclusión de cuatro candidatos a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 por no cumplir los requisitos obligatorios exigidos en la convocatoria.
Por medio de un comunicado emitido en horas de la noche del lunes, 2 de marzo, se confirmó que, en el marco del proceso de designación para los referidos cargos, se llevó a cabo la revisión de los expedientes. Se indicó que ya concluyó esa fase en la que se verificó la idoneidad documental y técnica de cada uno de los postulantes.
Tras dicho análisis, se ha determinado que cuatro candidatos a magistrado titular y uno a magistrado suplente no cumplieron con los requisitos dados a conocer en la convocatoria del Organismo Judicial.
"Por lo anterior, dichos profesionales quedan formalmente excluidos del listado que será sometido a consideración del pleno de la Corte Suprema de Justicia para la designación correspondiente de integrantes de la CC", se indicó.
Los aspirantes excluidos que se postularon para magistrado titular son:
- Emy Yojana Gramajo Rosales.
- Héctor Alfredo Muñoz Payeras.
- Jorge Luis Borrayo Reyes.
- Jaime Rubén López Rivas.
Candidato excluido que se postuló para magistrado suplente:
- Héctor Alfredo Muñoz Payeras.
En el comunicado emitido, la Corte Suprema también reiteró su compromiso con la transparencia que exige este proceso en el que serán designadas las nuevas autoridades constitucionales.
Fortalecen seguridad por elección de magistrados
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene previsto llevar a cabo este martes, 3 de marzo, una sesión para cumplir con la designación de un magistrado titular y un suplente en la Corte de Constitucionalidad.
Tomando en cuenta que se desarrollará esta elección, el personal de seguridad del Organismo Judicial cerró las puertas aledañas al salón del pleno donde estarían votando los magistrados.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7