 Fuga de químicos en ruta al Atlántico deja cinco afectados
Nacionales

Fuga de químicos en ruta al Atlántico deja cinco afectados

El lugar donde ocurrió la fuga fue evacuado y los pacientes fueron trasladados a un hospital.

El lugar donde ocurrió la fuga de químicos fue evacuado., Bomberos Voluntarios
El lugar donde ocurrió la fuga de químicos fue evacuado. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que este martes, 3 de marzo, fue reportada una fuga de materiales químicos en una empresa ubicada en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que se hicieron las coordinaciones necesarias para movilizar personal al referido sector y poder atender a posibles afectados. También para controlar la dispersión de la sustancia, aunque no brindaron detalles de qué tipo de químico se trataba.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, la alerta se recibió en horas de la mañana, por lo que varias unidades fueron despachadas al lugar. La Sección de Materiales Peligrosos trabajó en la identificación y contención de la sustancia, con el objetivo de evitar su propagación y posibles afectaciones a trabajadores y vecinos del sector.

Como medida preventiva, el personal fue evacuado mientras los socorristas realizaban las maniobras correspondientes.

Un total de cinco personas presentaron dificultad respiratoria tras la exposición, por lo que fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica especializada.

