 Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistrada
Nacionales

La fiscal general, Consuelo Porras suma dos intentos fallidos por llegar a la Corte de Constitucionalidad.

Consuelo Porras tras emitir su voto, Foto Omar Solís
Consuelo Porras tras emitir su voto / FOTO: Foto Omar Solís

La fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea, recibió este martes 3 de marzo, un nuevo revés en su aspiración por integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), tras ser descartada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pleno de magistrados de la cúpula del Organismo Judicial optó por unanimidad por la reelección de Dina Ochoa como magistrada titular y el nombramiento de Claudia Paniagua como suplente, dejando fuera de la contienda a Porras Argueta. No obstante, Paniagua también se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.

Al finalizar la sesión plenaria, el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Rudy Esquivel, explicó que la designación fue el resultado de un análisis exhaustivo de los perfiles presentados.

"El pleno de magistrados ha cumplido con el mandato constitucional de elegir a sus representantes ante la máxima instancia jurídica del país, basándose en la idoneidad y trayectoria de las profesionales seleccionadas para garantizar la continuidad del trabajo jurisdiccional", afirmó Esquivel.

Con esta decisión, Porras suma dos intentos fallidos por llegar a la Corte de Constitucionalidad, después de que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos también rechazara su postulación recientemente.

Porras Argueta, quien cumplirá ocho años al frente de la Fiscalía el próximo mayo, busca paralelamente la reelección en su cargo actual. No obstante, esa designación dependerá del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, una vez reciba la nómina de seis candidatos finalistas de manos de la comisión de postulación.

Pero esa elección esta descartada ya que la relación entre Porras Argueta y Arévalo de León ha estado marcada por la confrontación desde 2023, debido a las investigaciones del Ministerio Público que cuestionaron los resultados electorales y buscaron impedir la investidura del mandatario en enero de 2024.

Porras Argueta ha sido sancionada por EE. UU. y la Unión Europea bajo señalamientos de socavar la democracia en su intento por derribar los resultados electorales de 2023 y liderar la persecución política en el país.

Por su parte, Paniagua fue incluida en la llamada Lista Engel en diciembre de 2024 por Estados Unidos, que la califica como una "actora corrupta" por supuestamente aceptar sobornos a cambio de fallos favorables en la Corte de Constitucionalidad.

Este mismo martes, Arévalo de León alertó sobre rumores de supuestas presiones de la Embajada de EE.UU. respecto a la elección de magistrados, por lo que su Gobierno inició consultas con el Departamento de Estado para esclarecer el origen de dichas informaciones.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosJusticiaLiga NacionalElecciones
