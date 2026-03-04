 Mujeres reconocidas por su compromiso con el trabajo digno
Nacionales

Mujeres reciben la Orden de Excelencia Laboral por su compromiso con el trabajo digno

Fue reconocido el aporte de mujeres en el ámbito laboral en Guatemala, donde solo un 48% participa en el mercado; se buscan soluciones a la brecha salarial y condiciones precarias.

Gobierno entrega la Orden de Excelencia Laboral, en el marco del Día Internacional de la Mujer., Gobierno de Guatemala
Gobierno entrega la Orden de Excelencia Laboral, en el marco del Día Internacional de la Mujer. / FOTO: Gobierno de Guatemala

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) reconoció este año la labor de varias mujeres destacadas en sus puestos de trabajo. El acto busca visibilizar el aporte cotidiano que han brindado para construir una Guatemala más equitativa y avanzar en la reducción de brechas que afectan a millones de guatemaltecas.

El presidente Bernardo Arévalo y la ministra Miriam Roquel lideraron la entrega de la Orden de Excelencia Laboral, reconociendo no solo el mérito individual de las premiadas, sino también llamando la atención sobre la necesidad de fortalecer una sociedad justa y con dignidad para todos.

Durante el evento, el mandatario señaló que el trabajo bajo las condiciones adecuadas genera satisfacción y dignifica a las personas, mientras que la informalidad y la precariedad prolongan ciclos de explotación y coerción. Remarcó que la celebración va más allá del reconocimiento y debe servir como impulso para cerrar las brechas existentes.

Foto embed
El presidente Bernardo Arévalo entrega la Orden de Excelencia Laboral a mujeres destacadas. - Gobierno de Guatemala

Por su parte, la ministra Miriam Roquel detalló que la participación de las mujeres en el mercado laboral guatemalteco sigue siendo limitada: solo el 48% de quienes están en edad laboral se encuentran activas, frente al 88% de los hombres, según la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (Eneic) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La brecha salarial también permanece amplia, ya que las mujeres ganan un 28% menos que los hombres. Además, del total de mujeres ocupadas, el 73% trabaja en el sector informal, lo que significa menor acceso a seguridad social y beneficios laborales.

Roquel enfatizó que, bajo la Política General de Gobierno 2024-2028, se implementan acciones públicas orientadas a promover el empleo digno, disminuir la informalidad y reducir diariamente las barreras que restringen el desempeño laboral de las mujeres.

Alianzas para fortalecer los derechos laborales

El presidente Arévalo resaltó el esfuerzo conjunto de organizaciones de mujeres que, con el apoyo de instituciones como el Mintrab y la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), han impulsado espacios como la Mesa Multisectorial de Derechos de las Trabajadoras Domésticas del Hogar y de Casa Particular.

Entre los avances más relevantes, mencionó la promoción colectiva de la iniciativa 4981, que busca la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este acuerdo internacional pretende dignificar las condiciones salariales de quienes laboran como trabajadores domésticos en Guatemala.

El mandatario reiteró que la consolidación de alianzas y medidas coordinadas es indispensable para garantizar que las mujeres encuentren ambientes laborales dignos en todos los ámbitos. Esta visión impulsa al país hacia una igualdad sustantiva en el trabajo y una mejora real de las condiciones para las trabajadoras.

* Con información del Gobierno de Guatemala.

