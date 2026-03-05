 Pareja canadiense detenida en aeropuerto en Guatemala
Nacionales

Detienen a pareja canadiense en aeropuerto La Aurora por trasladar jade

Al inspeccionar el equipaje, las autoridades descubrieron las piezas de jade.

Pareja de canadienses capturada en aeropuerto La Aurora por trasladar jade.,
Pareja de canadienses capturada en aeropuerto La Aurora por trasladar jade. / FOTO:

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron a dos ciudadanos de origen canadiense cuando pretendían salir del país trasladando varias piezas de jade. El operativo se llevó a cabo en el aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) inspeccionaron el equipaje de los sindicados y determinaron el traslado de estos materiales.

El procedimiento se realizó en la sala de inspección ubicada en el segundo nivel de la terminal aérea, cuando los extranjeros pretendían abordar un vuelo con destino final a Canadá.

"En sus maletas fueron descubiertas 10 piezas de jade con un peso de 21.885 kilogramos, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos y se procedió a la aprehensión inmediata de estas personas", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que los sindicados, una mujer de 63 años y un hombre de 65, fueron puestos trasladados ante las autoridades judiciales correspondientes para que se determine su situación legal, mientras las piezas incautadas quedaron bajo resguardo de las autoridades para las diligencias respectivas.

Foto embed
Pareja de canadienses capturada en aeropuerto La Aurora por trasladar jade. - PNC

Otras capturas recientes

En las últimas horas se reportaron distintos operativos a nivel nacional. En ese contexto, la PNC informó que elementos antinarcóticos detuvieron a un hombre en la calle principal del barrio La Ciénega, Gualán, Zacapa.

El individuo, de 30 años de edad, es acusado del delito de portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal.

Por aparte, se informó que un hombre de 32 años fue detenido en jurisdicción de Pasaco, Jutiapa, por policías de la SGAIA, por estar sindicado de lesiones graves.

Las autoridades han reiterado que mantendrán sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mantener la protección de la vida y la integridad en general de los guatemaltecos.

