Encuentran a más trabajadores soterrados en zona 14

Los Bomberos Municipales informaron que, en horas de la madrugada de este jueves 5 de marzo, localizaron otros dos cuerpos sin vida en una construcción en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala. En este lugar ocurrió un deslizamiento en un área en construcción que dejó soterradas a varias personas.
La emergencia se reportó ayer en horas de la tarde, cuando las instituciones de socorro fueron notificadas con respecto a un accidente laboral que había ocurrido en el lugar donde se edifica la torre de apartamentos Cile Urban Village, ubicada en avenida Las Américas y 11 calle del referido sector.
Los socorristas han trabajado de forma ininterrumpida y sus esfuerzos permitieron que, durante la tarde y noche, fueran encontrados los primeros dos trabajadores soterrados. Lamentablemente, uno de ellos ya no contaba con signos vitales y se procedió a rescatar su cuerpo.
Mientras tanto, el sobreviviente fue atendido por los técnicos en urgencias médicas y posteriormente trasladado hacia la unidad de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19, en Mixco, Guatemala.
Hallazgo de más víctimas en la madrugada
Además de la localización de las dos víctimas iniciales, durante la madrugada de este jueves los Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de otras dos personas sin vida y señalaron que estaban trabajando para poder recuperar sus cuerpos.
Aproximadamente a las 01:05 horas, los rescatistas localizaron a uno de los desaparecidos. El otro cuerpo fue encontrado dos horas después.
"A las 03:15 horas, luego de una intensa labor, se localiza un tercer cuerpo de una persona fallecida, realizando las acciones necesarias para liberarlo y así realizar los procedimientos de recuperación para ser entregado a las autoridades competentes", dijo un socorrista.
Según información preliminar, entre cuatro y cinco trabajadores de la construcción quedaron desaparecidos después de que les cayera encima una pared de tierra mientras trabajaban en el edificio, aunque las autoridades no han informado sobre la cifra oficial.
En ese sentido, se mantienen las acciones de los equipos especializados que utilizan herramientas manuales para remover la tierra y restos de los materiales para poder determinar si hay más víctimas.