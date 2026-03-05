 MP asegura que no se pretendió intimidar, interferir o coartar la función del Congreso
Diputados calificaron de "intimidación" la diligencia de la Fiscalía en el Congreso, mientras se desarrolla la elección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Personal fiscal cerró el paso frente al Congreso para realizar una diligencia mientras se realiza la sesión en la que se elige a magistrados a la CC., Foto Omar Solís
Personal fiscal cerró el paso frente al Congreso para realizar una diligencia mientras se realiza la sesión en la que se elige a magistrados a la CC. / FOTO: Foto Omar Solís

El Ministerio Público (MP) se pronunció respecto de las diligencias realizadas la tarde de este jueves 5 de marzo, frente al Congreso de la República, dónde los diputados realizan la elección de magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC)..

El MP informó que la diligencia fue coordinada por la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en seguimiento a una denuncia sobre la posible comisión de los delitos de reuniones y manifestaciones ilícitas, e intimidación pública.

El personal fiscal realizó una inspección ocular en las afueras del Congreso de la República y sobre la vía pública, con la finalidad de documentar los hechos y lugares relacionados con la denuncia que son de interés para la investigación, informó el Ministerio Público.

"En ningún momento se pretendió intimidar, interferir o coartar la función legislativa, tal como algunos diputados y medios de comunicación, de forma malintencionada, pretendieron hacer ver.", indicó el MP

El MP agregó que es respetuoso de la división de poderes y de las funciones o competencias que ejerce cada Organismo del Estado.

"intimidación"

"Desconocemos cuales fueron los hechos y porque vinieron tan rápido, para mi, si representa, un acto de intimidación el que vengan a cercar el Congreso de la República, justo el díaa en que estamos eligiendo magistrado de la Corte de Constitucionalidad con la excusa de una supuesta denuncia por manifestaciones anómalas", manifestó la diputada Andrea Reyes.

El diputado David Illescas, también cuestionó a la fiscal a cargo de la diligencia sobre si la misma tiene relación con la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad que se realiza en el Congreso, y le pidió que se realicen la diligencia y se retiren, ya que no quieren presiones en la elección.

Diputados del Congreso de la República participan en la sesión en la que se elige al magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

MP realiza diligencia en el Congreso

El Ministerio Público cercó el Congreso, mientras se desarrolla la elección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

