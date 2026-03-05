 MP realiza diligencia en el Congreso
MP realiza diligencia en el Congreso

El Ministerio Público cercó el Congreso, mientras se desarrolla la elección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

La fiscalía realiza una inspección ocular frente al Congreso., Foto Omar Solís
La fiscalía realiza una inspección ocular frente al Congreso. / FOTO: Foto Omar Solís

Mientras los diputados del Congreso de la República participan en la sesión en la que se elige al magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), la tarde de este jueves 5 de marzo, fiscales encapuchados del Ministerio Público (MP) cercaron el Palacio Legislativo para realizar una diligencia ocular. 

La diputada Andrea Reyes detalló que la fiscal a cargo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, informó que se trata de una inspección ocular en función de una situación que ocurrió durante las manifestaciones de la mañana de este jueves 5 de marzo en el Congreso de la República. 

"Desconocemos cuales fueron los hechos y porque vinieron tan rápido, para mi, si representa, un acto de intimidación el que vengan a cercar el Congreso de la República, justo el díaa en que estamos eligiendo magistrado de la Corte de Constitucionalidad con la excusa de una supuesta denuncia por manifestaciones anómalas", manifestó. 

Reyes agregó que le parece curioso que la diligencia la realice la fiscalía que dirige el fiscal Dimas Jiménez y Jiménez.

El diputado David Illescas, cuestionó a la fiscal a cargo de la diligencia si tiene relación con la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad que se realiza en el Congreso, y le pidió que se realicen la diligencia y se retiren, ya que no quieren presiones en la elección. 

Una tensa jornada se vive en el Legislativo en el marco del desarrollo de la 14ª sesión ordinaria, donde se tiene prevista una agenda en la que se incluye la continuidad de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Mientras se tiene un intercambio de opiniones en el pleno, en las afueras de la sede del Congreso se mantienen protestas ciudadanas para exigir transparencia en el proceso de designación de autoridades.

La sesión comenzó aproximadamente 30 minutos después de la hora prevista, es decir, a las 10:30 de la mañana. Después de abrir la misma, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, se ausentó del hemiciclo. Mientras tanto, se conoció que estaba sosteniendo reuniones en su oficina con distintos diputados, aunque no se revelaron los temas tratados.

Tensa jornada en el Congreso, donde diputados podrían elegir a magistrados de CC

Entre pronunciamientos de las diversas bancadas, discusiones sobre el tiempo para que cada diputado tome la palabra y otros puntos, continúa en desarrollo la sesión en el Legislativo.

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
