Mujeres roban ropa en un almacén de Palencia

Un video captado por cámaras de seguridad se ha vuelto viral en redes sociales al evidenciar el momento en que dos mujeres roban varias prendas de vestir en un almacén ubicado en Palencia.
Las imágenes muestran el modo de operar de las sospechosas, quienes llegan al negocio y se hacen pasar por clientas para no levantar sospechas. Mientras una de ellas distrae a la persona encargada de atender el local, la otra aprovecha para tomar varias prendas de los percheros y esconderlas en una bolsa de plástico negra.
De acuerdo con lo que se observa en la grabación, la bolsa estaba previamente escondida entre uno de los percheros del establecimiento. En cuestión de aproximadamente un minuto y medio, las mujeres logran introducir una gran cantidad de ropa en la bolsa sin que la encargada del lugar se percate de lo que ocurre.
Antes de retirarse, ambas se dirigen nuevamente al perchero donde estaba oculta la bolsa. Una de ellas se la entrega a su cómplice, quien vuelve a distraer a la trabajadora del almacén, momento que aprovecha para salir del negocio con lo robado.
Dos mujeres fueron captadas robando en un local de ropa ubicado en Palencia. ¡Mucha precaución a los comerciantes del lugar!", señala la denuncia que acompaña el video difundido en redes sociales.
Quienes compartieron el material indicaron que la intención de hacerlo público es alertar a otros comerciantes del sector, así como facilitar que las autoridades puedan identificar a las responsables, ya que sus rostros quedaron registrados en las cámaras de seguridad.
Otro caso viral en Alta Verapaz
Hace algunas semanas, otro video también circuló ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones al mostrar el momento en que un hombre fue sorprendido robando productos en un supermercado ubicado en el barrio San Juan, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Según testigos, personal del establecimiento detectó la actitud sospechosa del individuo, quien intentaba abandonar el lugar sin pagar varios artículos. Un guardia de seguridad, con el apoyo de una trabajadora del supermercado, logró interceptarlo antes de que saliera del negocio.
Un testigo que se encontraba en el lugar captó en video el instante exacto de la intervención, material que posteriormente se viralizó en distintas plataformas digitales.
En la grabación se observa cómo el guardia obliga al hombre a despojarse de varias prendas de vestir, ya que ocultaba entre su ropa los productos que intentaba sustraer. Poco a poco, la trabajadora del supermercado comienza a retirar los artículos escondidos, en su mayoría productos del área de higiene y belleza.