Video capta a hombre robando en supermercado de Alta Verapaz

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado polémica y diversas reacciones, luego de mostrar el momento en el que un hombre fue sorprendido robando varios productos en un supermercado ubicado en el barrio San Juan, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
De acuerdo con las imágenes, todo transcurría con normalidad dentro del establecimiento comercial, con clientes realizando sus compras habituales. Sin embargo, la situación cambió de manera repentina cuando el personal del supermercado detectó la actitud sospechosa de un hombre que pretendía abandonar el lugar sin haber pagado ningún artículo.
Un guardia de seguridad, junto con una trabajadora del supermercado, interceptaron al sujeto antes de que lograra salir del negocio. Un testigo que se encontraba en el lugar captó en video el instante exacto de la intervención, material que posteriormente se viralizó en plataformas digitales.
En la grabación se observa cómo el guardia de seguridad obliga al hombre a despojarse de varias prendas de vestir, ya que ocultaba entre su ropa los productos que intentaba sustraer. Poco a poco, la trabajadora del supermercado comienza a retirar los artículos escondidos, en su mayoría productos del área de higiene y belleza.
Hombre llevaba al menos 15 productos ocultos
Según lo observado en el video, fueron al menos 15 productos los que el hombre llevaba ocultos entre su vestimenta, situación que sorprendió tanto al personal como a los presentes. Tras ser descubierto, el sujeto quedó únicamente en ropa interior.
Finalmente, el hombre fue obligado a abandonar el supermercado en esas condiciones, sin que se observe la intervención de las autoridades en el material difundido.
El hecho ha generado debate en redes sociales, tanto por la modalidad utilizada para cometer el robo —ocultando la mercadería entre las prendas— como por la forma en que fue expuesto públicamente.
Este caso ha puesto en evidencia una práctica que, según comerciantes, se ha vuelto frecuente en supermercados del país, donde delincuentes aprovechan descuidos para sustraer productos de alto valor comercial.