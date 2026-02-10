 Video capta a hombre robando en supermercado de Alta Verapaz
Viral

VIDEO: Intentó robar en supermercado y terminó expulsado en ropa interior en Alta Verapaz

Video viral muestra a hombre sorprendido robando productos en supermercado de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Compartir:
Hombre es interceptado robando productos en supermercado. , Captura de pantalla video de X.
Hombre es interceptado robando productos en supermercado. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado polémica y diversas reacciones, luego de mostrar el momento en el que un hombre fue sorprendido robando varios productos en un supermercado ubicado en el barrio San Juan, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

De acuerdo con las imágenes, todo transcurría con normalidad dentro del establecimiento comercial, con clientes realizando sus compras habituales. Sin embargo, la situación cambió de manera repentina cuando el personal del supermercado detectó la actitud sospechosa de un hombre que pretendía abandonar el lugar sin haber pagado ningún artículo.

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

Videos revelan violento actuar de motoladrones en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.

Un guardia de seguridad, junto con una trabajadora del supermercado, interceptaron al sujeto antes de que lograra salir del negocio. Un testigo que se encontraba en el lugar captó en video el instante exacto de la intervención, material que posteriormente se viralizó en plataformas digitales.

En la grabación se observa cómo el guardia de seguridad obliga al hombre a despojarse de varias prendas de vestir, ya que ocultaba entre su ropa los productos que intentaba sustraer. Poco a poco, la trabajadora del supermercado comienza a retirar los artículos escondidos, en su mayoría productos del área de higiene y belleza.

Hombre llevaba al menos 15 productos ocultos 

Según lo observado en el video, fueron al menos 15 productos los que el hombre llevaba ocultos entre su vestimenta, situación que sorprendió tanto al personal como a los presentes. Tras ser descubierto, el sujeto quedó únicamente en ropa interior.

Finalmente, el hombre fue obligado a abandonar el supermercado en esas condiciones, sin que se observe la intervención de las autoridades en el material difundido.

El hecho ha generado debate en redes sociales, tanto por la modalidad utilizada para cometer el robo —ocultando la mercadería entre las prendas— como por la forma en que fue expuesto públicamente.

Este caso ha puesto en evidencia una práctica que, según comerciantes, se ha vuelto frecuente en supermercados del país, donde delincuentes aprovechan descuidos para sustraer productos de alto valor comercial.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos