 Extraditan a Elmer Pacán, alias 'Chepio', a EE. UU.
Nacionales

Presunto narcotraficante Elmer Pacán, alias "Chepio", es extraditado a EE. UU.

El sindicado es presunto líder de una estructura dedicada al envío de cocaína.

Sistema Penitenciario
FOTO: Sistema Penitenciario

Las autoridades guatemaltecas extraditaron este jueves, 5 de marzo, hacia los Estados Unidos al presunto narcotraficante Elmer Antonio Pacán Barrios, alias "Chepio", vinculado a una estructura criminal que operaba en la región.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio de Gobernación, el sindicado fue detenido el 16 de noviembre de 2025, convirtiéndose así en el extraditable número 32 del año pasado.

Esta persona compareció a las audiencias respectivas para dilucidar su situación legal, en las cuales se le notificó con respecto a los señalamientos en su contra y los motivos por los que es requerido por la justicia estadounidense. En ese contexto, se confirmó su voluntad de ser extraditado.

En ese sentido, hoy en horas de la madrugada fue llevado a la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, por el grupo élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, para hacer la entrega a las autoridades estadounidenses.

Pacán Barrios es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico y deberá comparecer ante la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, alias "Chepio" es uno de los líderes de una estructura de narcotráfico que operó entre 2017 y 2024 en la región, coordinando envíos de cocaína hacia EE. UU.

Guatemala detuvo en 2025 a 33 personas para extraditarlas a EE.UU.

Guatemala culminó 2025 con 33 personas detenidas por solicitud de Estados Unidos para su extradición al país norteamericano, en su mayoría por narcotráfico, informó el Gobierno guatemalteco.

En concreto, más de la mitad de los detenidos, 18 en total, están vinculados al narcotráfico, mientras que otro porcentaje menor obedece a otros delitos como tráfico de personas o violación sexual.

La cifra es superior a los 31 capturados en 2024 bajo las mismas condiciones, lo que "evidencia", según el Gobierno, "una mayor capacidad de respuesta y coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales y las agencias internacionales".

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

