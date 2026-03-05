 Rodrigo Arenas Replica a Roberto Arzú sobre Cabildeos
Nacionales

Rodrigo Arenas responde a los señalamientos de Roberto Arzú sobre cabildeos

Roberto Arzú y Rodrigo Arenas se señalaron mutuamente por lobby relacionado con la integración de la Corte de Constitucionalidad; por su parte, Arenas destacó vínculos anómalos de Arzú.

Rodrigo Arenas le responde a Roberto Arzú ,
Rodrigo Arenas le responde a Roberto Arzú / FOTO:

El excandidato presidencial Roberto Arzú realizó serias acusaciones contra Rodrigo Arenas, señalándolo como el gestor de un lobby con "fondos dudosos" para influir en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Rodrigo Arenas, por su parte, respondió desestimando las afirmaciones de Arzú como infundadas y desvaneciendo las acusaciones de vínculos ilícitos.

Las declaraciones de Arzú surgieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde afirmó que se ha estado llevando a cabo un proceso de cabildeo con varios involucrados, entre los que destacó a Rodrigo Arenas. Arzú aseguró que este lobby, impulsado por el "Pacto de Corruptos", busca desinformar y manipular la opinión pública con "fondos dudosos del crimen organizado y del sector empresarial grande". Según el excandidato, estas acciones responden a "intereses mezquinos" y no al bienestar de Guatemala.

Rodrigo Arenas responde 

Ante los señalamientos, Rodrigo Arenas calificó las acusaciones de Arzú como "infundadas". Asimismo, describió a Roberto Arzú como "un personaje que hemos visto que miente sin ningún tipo de escrúpulo", poniendo en tela de juicio su credibilidad.

Arenas detalló la naturaleza de sus propias actividades de cabildeo. Explicó que el lobby que gestiona en Estados Unidos está "financiado con mi dinero, que es dinero absolutamente legítimo" relacionados con temas de libertad. Además, aclaró que el propósito de su trabajo es "promover el desarrollo y las ideas de la libertad en Guatemala y en diferentes países de Mesoamérica y del Caribe", desvinculándolo de cualquier interés corrupto o ilegal.

Además, Arenas sugirió que la molestia de Arzú podría deberse a la postura de la embajada de Estados Unidos. Afirmó que la embajada "ha sido contundente en hacer ver que no quieren tener ningún tipo de relación ni con Luis Aguirre, que es su socio en el partido político Cabal, ni con él", ni con nada que ellos puedan representar o promover. Esta declaración insinúa una posible motivación personal detrás de las acusaciones de Arzú.

Tensa jornada en el Congreso, donde diputados podrían elegir a magistrados de CC

Entre pronunciamientos de las diversas bancadas, discusiones sobre el tiempo para que cada diputado tome la palabra y otros puntos, continúa en desarrollo la sesión en el Legislativo.

 "El que tiene vínculos con el narcotráfico, el que tiene vínculos con estos personajes Caradura, el que tuvo vínculos con Rodrigo Lainfiesta y con Marjorie Chacón, que recibió dinero de ellos, pues no soy yo", expresó Arenas. Además, señaló directamente a Arzú como la persona con conexiones cuestionables, buscando desviar la atención de las acusaciones iniciales.

La disputa verbal entre Roberto Arzú y Rodrigo Arenas subraya la tensa atmósfera política que rodea procesos cruciales como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. 

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
