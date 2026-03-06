Trágicos accidentes: motoristas pierden la vida

Dos motoristas murieron en el marco de accidentes viales ocurridos durante horas de la noche del pasado jueves, 5 de marzo, en distintos puntos. Las autoridades les dieron seguimiento a estas emergencias y reiteraron el llamado a los conductores a tener precaución y respetar las reglas de tránsito.
Uno de los hechos ocurrió en el kilometro 52 de la carretera a El Salvador, donde colisionaron un vehículo tipo sedan y una motocicleta. Las causas del percance no han sido establecidas.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas de parte de los transeúntes que reportaban un fuerte hecho vial en este punto, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de distintas compañías al sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre en estado inconsciente. Presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y, al evaluarlo, se confirmó que carecía de signos vitales.
La identidad de la víctima mortal de este incidente no pudo ser identificada. Solo se estableció que se trataba del conductor del vehículo de dos ruedas.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al área para realizar las diligencias correspondientes y gestionar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Motorista impacta contra transporte pesado
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que un hombre que se movilizaba en una motocicleta impactó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado. El hecho ocurrió en el kilómetro 33.8 de la ruta Interamericana.
"Los elementos, a bordo de la unidad AD-105, informan que al llegar al lugar y realizar la respectiva evaluación la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procede a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
El motorista fallecido no pudo ser identificado.