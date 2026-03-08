Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14

Después de cuatro días de trabajo, Bomberos Municipales confirmaron que fue encontrada la última víctima mortal del derrumbe que afectó a varios trabajadores en la zona 14 capitalina. Los rescatistas habían instalado un comando de control y logística en el lugar, para dar con las personas que fueron reportadas como desaparecidas.
Los trabajos de búsqueda arrancaron el jueves por la tarde, cuando varias llamadas a la cabina de emergencias, por medio del teléfono 123 del referido cuerpo de rescate, dieron cuenta del accidente en la obra. Desde ese momento, los rescatistas iniciaron con la búsqueda y lograron sacar con vida a uno de los obreros.
El oficial de los rescatistas, José Santizo, informó que durante la mañana trabajaron en este sector de la zona 14, con el apoyo de varios trabajadores de la constructora en mención. Durante la jornada, los rescatistas trabajaron con apoyo de maquinaria pesada para remover el material que cayó sobre la última de las víctimas.
Santizo indicó que el accidente ocurrió el jueves 5 de marzo de 2026 y que este domingo los trabajos se hicieron con una retroexcavadora, para remover grandes cantidades de tierra en la zona. De esa manera, Santizo indicó que lograron hacer más eficiente el trabajo de búsqueda.
Obreros construían cimientos
Santizo describió que para ejecutar los trabajos se tuvo que tomar en cuenta el factor de riesgo en el área y al determinar que el lugar era seguro para los bomberos y los voluntarios, se procedió a continuar con las tareas en este sector de la zona 14.
Bomberos Municipales dieron aviso a las autoridades correspondientes, tras el hallazgo del fallecido, para que se ejecutaran los trámites de ley y las investigaciones del accidente laboral. En el lugar trabajaron varios rescatistas desde la madrugada de este domingo.
Según las imágenes, los trabajadores afectados laboraban en un área subterránea, preparando los cimientos para una construcción en el sector del accidente.