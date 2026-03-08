 Múltiple choque en ruta al Atlántico causa caos vial
Nacionales

Múltiple choque en km. 30 de ruta al Atlántico causa caos vial

Los cuerpos de socorro reportaron que el accidente involucra a un camión de carga pesada y por lo menos cinco vehículos.

Bomberos Voluntarios atendieron a un herido. El accidente involucró siete carros livianos., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios atendieron a un herido. El accidente involucró siete carros livianos. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios reportaron un accidente múltiple en el kilómetro 30 carretera hacia el Atlántico durante la tarde de este domingo, 8 de marzo de 2026. El citado cuerpo de rescate confirmó que en el lugar hay un herido; además, medios locales ya reportan largas filas de congestionamiento en las cercanías.

Los rescatistas confirmaron que un vehículo del transporte pesado y siete automotores livianos se vieron involucrados en el incidente. Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia a bordo de varios vehículos de emergencia.

Un video circula en internet mostrando las largas filas vehiculares en el lugar del accidente de tránsito. En las imágenes se logra apreciar que la carga del camión quedó dispersada a lo ancho de la carretera al Atlántico, también conocida como ruta Jacobo Árbenz Guzmán.

Según las imágenes compartidas, la circulación vehicular está bloqueada en ambos sentidos de la carretera, a la espera de que las labores de los rescatistas culminen y se reciba apoyo para abrir el paso vehicular.

Carga en el asfalto de la ruta al Atlántico

Videos en las redes sociales mostraron que el camión volcó en la ruta y dejó caer gran parte de la mercadería que transportaba. Según los usuarios, el accidente ocurrió en el área del Puente Corozal, Agua Caliente, de San Antonio La Paz, El Progreso.

Conductores que permanecen en el lugar indicaron que el accidente bloquea los dos sentidos de la carretera y que no hay paso en el área.

Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) acudieron al lugar del accidente para dirigir el tránsito y ayudar en las tareas para liberar la ruta afectada. Esta entidad confirmó que son ocho automotores los que se accidentaron, incluyendo el vehículo del transporte pesado.

La entidad pidió precaución a los conductores que se dirigen a este sector.

En otras noticias: Niño y mujer de la tercera edad mueren en río de Quiché

Niño y mujer de la tercera edad mueren en río de Quiché

Bomberos Municipales Departamentales informaron que los fallecidos son un niño y una mujer de la tercera edad.

Con información de la periodista Samantha Guerrero de Emisoras Unidas 89.7 FM.

