Detienen a presuntos asaltantes y sicarios en Escuintla

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 9 de marzo, a dos presuntos asaltantes. Esto se logró tras una persecución que se inició en un sector de la colonia 8 de Febrero, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; y finalizó en el callejón El Palmar I, del mismo municipio.
De acuerdo con información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el operativo estuvo a cargo de agentes de la comisaría 35, quienes atendieron una denuncia relacionada con la presencia de delincuentes que estaban despojando de sus pertenencias a los vecinos en el área.
Al tener conocimiento sobre los hechos delictivos, los uniformados se movilizaron de inmediato y pudieron ubicar a los sospechosos. Ambos intentaban escapar a bordo de una motocicleta sin placas.
Finalmente, los sospechosos fueron interceptados por los agentes. Se procedió a su detención y se les decomisó el referido vehículo de dos ruedas, seis celulares y dos billeteras.
Además, los detenidos, identificados como alias "Negro", de 29 años, con un antecedente por violación del año 2021; y alias "Pelucas", de 27 , fueron reconocidos por las personas que fueron víctimas del robo.
Moto fue robada a persona a quien le quitaron la vida
Al momento de la captura, la PNC determinó que la motocicleta utilizada por los asaltantes para huir tenía reporte de haber sido robada hace pocos días.
Al verificar la base de datos de la institución de seguridad, se determinó que le fue despojada a una persona el pasado 23 de febrero. A la víctima le quitaron la vida al momento del hecho ocurrido en el kilómetro 86 de la CA-9, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa.
"Se investiga si estos individuos son los presuntos responsables de haber dado muerte al propietario de la motocicleta al oponerse al robo", explicó un portavoz policial.
