 Detienen a presuntos asaltantes y sicarios en Escuintla
Nacionales

Detienen a presuntos asaltantes y sicarios en Escuintla

Los señalados viajaban en una motocicleta que le fue robada días antes a una persona a quien le dieron muerte.

Compartir:
Los presuntos asaltantes detenidos en Escuintla fueron puestos a disposición de la justicia., PNC
Los presuntos asaltantes detenidos en Escuintla fueron puestos a disposición de la justicia. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 9 de marzo, a dos presuntos asaltantes. Esto se logró tras una persecución que se inició en un sector de la colonia 8 de Febrero, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; y finalizó en el callejón El Palmar I, del mismo municipio.

De acuerdo con información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el operativo estuvo a cargo de agentes de la comisaría 35, quienes atendieron una denuncia relacionada con la presencia de delincuentes que estaban despojando de sus pertenencias a los vecinos en el área.

Al tener conocimiento sobre los hechos delictivos, los uniformados se movilizaron de inmediato y pudieron ubicar a los sospechosos. Ambos intentaban escapar a bordo de una motocicleta sin placas.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados por los agentes. Se procedió a su detención y se les decomisó el referido vehículo de dos ruedas, seis celulares y dos billeteras.

Además, los detenidos, identificados como alias "Negro", de 29 años, con un antecedente por violación del año 2021; y alias "Pelucas", de 27 , fueron reconocidos por las personas que fueron víctimas del robo.

Moto fue robada a persona a quien le quitaron la vida

Al momento de la captura, la PNC determinó que la motocicleta utilizada por los asaltantes para huir tenía reporte de haber sido robada hace pocos días.

Al verificar la base de datos de la institución de seguridad, se determinó que le fue despojada a una persona el pasado 23 de febrero. A la víctima le quitaron la vida al momento del hecho ocurrido en el kilómetro 86 de la CA-9, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa.

"Se investiga si estos individuos son los presuntos responsables de haber dado muerte al propietario de la motocicleta al oponerse al robo", explicó un portavoz policial.

Foto embed
La motocicleta donde escapaban los supuestos asaltantes en Escuintla fue robada a una persona a quien le quitaron la vida días antes. - PNC

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos