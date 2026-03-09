 EE. UU. levanta embargo militar a Guatemala tras 47 años
Guatemala podrá comprar equipo militar a EE. UU. tras levantamiento de embargo

El gobierno de Arévalo anunció el levantamiento del embargo estadounidense que estuvo vigente por casi medio siglo, lo que permitirá a Guatemala retomar compras militares.

Elementos del Ejército participan en patrullajes en el marco del estado de Sitio declarado en Guatemala en enero de 2026., Ministerio de la Defensa
Elementos del Ejército participan en patrullajes en el marco del estado de Sitio declarado en Guatemala en enero de 2026. / FOTO: Ministerio de la Defensa

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó este lunes 9 de marzo que Estados Unidos levantó el embargo militar a Guatemala, el cual se mantuvo vigente por casi medio siglo. El funcionario resaltó que esta decisión se dio al ser tomados en cuenta los "resultados históricos" que el país ha logrado durante la actual administración gubernamental.

El jefe del Ejército señaló que esta medida permitirá retomar las compras militares de Gobierno a Gobierno con Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y la cooperación en seguridad entre ambos países.

La información fue difundida en el marco de la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la cultura, donde Sáenz expuso que las acciones emprendidas en el combate al narcotráfico no solo fortalecen la seguridad de Guatemala, sino también la del hemisferio. "En ese sentido, nuestro esfuerzo ha permitido afianzar de manera histórica la relación con nuestro mayor socio: Estados Unidos de América", dijo.

"Como resultado de esta confianza y cooperación estratégica, se han alcanzado avances concretos, entre ellos, el levantamiento del embargo militar de Guatemala que ha permitido que, después de 47 años, casi medio siglo, ahora el Gobierno de Guatemala, dirigido por el presidente Bernardo Arévalo, pueda hacer negocios de Gobierno a Gobierno con EE. UU. y con esto incrementar las capacidades de las fuerzas armadas", agregó.

El ministro dijo que, tras el levantamiento del embargo militar, para este año Guatemala tiene previsto destinar unos 52,2 millones de dólares para la compra de armas y equipo para el Ejército.

El referido embargo se instauró hace 47 años debido al irrespeto a los derechos humanos, pero el ministro aseveró que "ya tenemos la certificación para comprar armas a nuestro socio".

Ejército de Guatemala destaca resultados del combate al narcotráfico y crimen organizado

El ministro de la Defensa indicó que otro aspecto positivo estuvo presente entre el 4 y 5 de marzo en la Conferencia de las Américas contra los Carteles en Florida, EE. UU., un evento que contó con la participación de 17 ministros de Defensa. Aseguró que esta participación no fue simbólica, sino el reconocimiento al trabajo serio y sostenido que el Gobierno de Guatemala ha tenido en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

De acuerdo con sus palabras, desde el inicio de su gestión el presidente Arévalo dispuso que se reforzaran las fronteras y enfrentar de manera estratégica el narcotráfico por los distintos medios, tanto mar y aire como tierra. En ese contexto, se creó la Operación Cinturón de Fuego, que ha reforzado las fronteras, especialmente con México, estableciendo presencia del gobierno en áreas que describió como históricamente desocupadas, pero utilizadas por estructuras criminales.

"Esta operación no solo ha permitido contener los grupos del crimen organizado en las fronteras, sino también ha llevado seguridad a las mismas. Y Guatemala ha alcanzado resultados históricos en materia de la lucha contra el narcotráfico", mencionó.

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

El mandatario también llamó a la Corte Suprema y al Congreso a votar de forma responsable al elegir magistrados constitucionales.

De igual forma compartió que se han logrado las mayores incautaciones de droga registradas en el mismo lapso de los últimos cinco gobiernos. Sumado a que, hasta la fecha, se ha logrado capturar a 80 personas con fines de extradición y se han destruido cinco instalaciones que servían de narcolaboratorios.

Sáenz también mencionó que Guatemala participó por primera vez en el mayor ejercicio naval de América, denominado "Unitas" 2025, y explicó que ello representó un paso histórico porque la profesionalización y entrenamiento de la Marina Nacional alcanzó un nivel superior.

"Estos avances reflejan una realidad clara: nuestro comandante general ordenó proteger al pueblo de Guatemala y para esto se necesita un Ejército moderno, más especializado y mejor equipado, y eso es lo que el Gobierno de Arévalo está haciendo, invirtiendo en defensa", enfatizó.

