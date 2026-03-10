Encuentran dos cuerpos en ruta a San José Nacahuil

Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en horas de la noche del pasado lunes, 9 de marzo, en una ladera del kilómetro 15.5 de la ruta que conduce hacia la aldea San José Nacahuil, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, las víctimas presentaban señales de violencia y se encontraban atadas de pies y manos y envueltas en sábanas.
"Los cuerpos presentan marcas de estrangulamiento. Al confirmar los fallecimientos, se procedió a dar aviso a las autoridades para los trámites de rigor", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que, hasta el momento, ninguna de las dos personas ha podido ser identificada. Únicamente se pudo establecer que se trata de un hombre y una mujer, pero no se logró determinar su edad aproximada.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde fueron abandonados los cadáveres para realizar las diligencias respectivas y coordinar el traslado de las víctimas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se harán los análisis necesarios para esclarecer su causa de muerte e identidad.
Abandonan cuerpo cerca de camino de terracería en Sacatepéquez
El cuerpo sin vida de una persona fue localizado el pasado 11 de febrero en un sector del municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
De acuerdo con información compartida por los bomberos Municipales Departamentales, en la institución se recibieron alertas con respecto a la presencia de la víctima a un costado de un camino de terracería que conduce hacia la aldea El Rosario.
Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar y confirmaron que en un área con vegetación permanecía una persona sin signos vitales y con evidentes señales de violencia.