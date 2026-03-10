Se pronuncian por mujer que dirigía el tránsito en zona 18

Autoridades municipales se pronunciaron luego de que se viralizara un video en el que una mujer, que dirige el tránsito sin autorización, protagoniza un incidente con un automovilista en la intersección vial entre las colonias Maya y El Rosario, en la zona 18 capitalina.
En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales varios videos que muestran el momento en que la mujer, identificada por vecinos como Krishka, adopta funciones propias de un agente de tránsito y provoca confusión vehicular en uno de los puntos con mayor circulación del sector.
De acuerdo con denuncias de residentes, la mujer suele colocarse un chaleco reflectivo y portar un silbato para dirigir el tránsito en dicho cruce. Según los vecinos, realiza esta actividad desde horas del día hasta la noche con el objetivo de recibir ayuda económica de los conductores que pasan por el lugar.
Uno de los clips, grabado por el automovilista afectado, muestra el momento en que la mujer le bloquea el paso. Posteriormente adopta una actitud agresiva y comienza a golpear con puñetazos el capó del vehículo mientras lo insulta.
Alcalde auxiliar se pronuncia
Tras la difusión del video, Jorge Mario García Rodríguez, alcalde auxiliar del Distrito 2 de la zona 18, explicó que el año pasado se implementó un plan piloto para ordenar el tránsito en el entronque Maya-Rosario, debido a la fuerte movilidad hacia colonia El Rosario y la salida hacia San Pedro Ayampuc y Chinautla.
El funcionario indicó que en ese contexto apareció la mujer, quien dijo residir en San Pedro Ayampuc y comenzó a ayudar en el control vehicular. Según relató, incluso se le ofreció la posibilidad de trabajar en la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pero no fue viable debido a limitaciones en su escolaridad y documentación.
García Rodríguez aseguró que la mujer no tiene ninguna autoridad para dirigir el tránsito y señaló que, ante incidentes como el ocurrido, la Policía Nacional Civil debería intervenir.
Por su parte, la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala informó que ya inició la instalación de semáforos inteligentes en el cruce de colonia El Rosario, medida que busca ordenar la circulación y prevenir accidentes o conflictos en el sector.