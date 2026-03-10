 Declaran en rebeldía a bombero acusado de ejecución
Nacionales

Declaran en rebeldía a bombero implicado en caso de ejecución extrajudicial

Jorge Callejas Guerra no acudió a la audiencia donde aceptaría cargos.


Jorge Callejas, señalado en un caso de posible ejecución extrajudicial ocurrido en Chimaltenango., Ángel Oliva/EU
Jorge Callejas, señalado en un caso de posible ejecución extrajudicial ocurrido en Chimaltenango. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Mayor Riesgo "B" declaró en rebeldía a Jorge Callejas Guerra, bombero procesado dentro del caso de la supuesta ejecución extrajudicial de dos personas, debido a que no se presentó a la audiencia en la cual se sometería al procedimiento especial de aceptación de cargos.

El sindicado fue detenido en septiembre de 2024 por tener vigente una orden de aprehensión por el delito de obstaculización a la acción penal y está pendiente de resolver su situación legal.

Es sospechoso de estar implicado en los crímenes cometidos en abril de ese mismo año contra Milton Nelson Santamaría, de nacionalidad canadiense; y Eldin Choc Xi, guatemalteco.

Las muertes de estas personas se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y se habrían dado en el momento en el que las víctimas permanecían bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

El canadiense murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el guatemalteco estuvo desaparecido tras su detención por la fuerza pública y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después con señales de violencia.

Ligan a proceso a implicado en caso de ejecución extrajudicial

Jorge Callejas está señalado dentro del caso que se sigue por la muerte de un canadiense y un guatemalteco en Chimaltenango.

Más implicados en el caso

Por este mismo caso existe un proceso penal por el delito de ejecución extrajudicial en contra del ex subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Eddy Leonel Vásquez Rabanales, y el agente Jacobo Jeremías Rojas, señalados por el crimen ocurrido en abril del 2024.

También están implicados en el mismo expediente judicial los agentes Fredy Velásquez, Mauricio Contreras Yulisa Ayala y Lisbeth Macario.

Mientras tanto, el bombero Josué Francisco Buch Cúmez aceptó los cargo que le atribuía el Ministerio Público (MP) dentro del caso y fue condenado a finales del año pasado por el Juzgado de Mayor Riesgo B. Se declaró culpable del delito de encubrimiento propio y se le impuso una pena de un año y seis meses de prisión.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.JusticiaDonald Trump
