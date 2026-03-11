 Impacto del Alza en Diésel en el Costo del Pasaje
Nacionales

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel?

Transportistas aseguran que podrían contener los precios de las tarifas por un par de semanas, pero si el conflicto internacional continúa deberán incrementar los precios.

Compartir:
-
semana-santa-buses-transporte-transito-centra-sur-emisoras-unidas2 / FOTO:

El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel en contra de Irán ha disparado los precios internacionales de los derivados del petróleo, por lo que los costos de los combustibles ya impactan en la economía de los guatemaltecos. Este martes, 10 de marzo, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros informó que busca un diálogo con las autoridades para evitar un incremento a las tarifas del pasaje.

De acuerdo con Carlos Vides, presidente de la gremial, desde el inicio del conflicto bélico internacional notaron que se dispararon los precios de los insumos que utiliza el transporte público como en repuestos, grasas, aceites, llantas, entre otros.

Vides indicó que el incremento de precios al pasaje podría ser de hasta el 20 % sobre cada una de las tarifas.

"No todas las tarifas son iguales, estas dependen de la distancia, topografía y los horarios que cada ruta maneja",

expresó el entrevistado.

Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, Vides indicó que buscan entablar un diálogo con las autoridades competentes, Gobierno central y diputados, para buscar una solución que no afecte de forma directa el bolsillo de los usuarios.

Indicó que ayer presentaron una propuesta al Congreso de la República para crear un fondo compensatorio para el diésel. Agregó que aunque todos los combustibles han mostrado un incremento constante, no están apelando por un fondo para las gasolinas súper o regular, ya que se están centrando en el combustible que utilizan los transportes de pasajeros y de carga.

Congreso analiza iniciativa para estabilizar precios del combustible

Los diputados trabajan en una propuesta de ley enfocada en subsidiar de cierta manera los combustibles y mitigar el impacto de la actual crisis internacional, pero también generar estabilización a largo plazo.

¿Habrá subsidio por alza en combustibles? 

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, Julio Héctor Estrada, dio a conocer este miércoles, 11 de marzo, que se trabaja en una iniciativa para subsidiar la gasolina regular y el diésel, tomando en cuenta el impacto que ha tenido la crisis internacional en los precios, ya que constantemente se observan alzas en los expendios a nivel nacional.

De acuerdo con información de las autoridades gubernamentales, se ha observado una especulación en los valores de estos productos derivados del petróleo, por lo que se han intensificado los operativos de verificación en el marco del Plan Centinela.

De continuar la tendencia al alza, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) calculó que próximamente el galón de combustible podría superar los Q35. Mientras tanto, transportistas extraurbanos ya han advertido la posibilidad de un incremento en las tarifas.

En Portada

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel? t
Nacionales

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel?

11:11 AM, Mar 11
Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congresot
Nacionales

Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congreso

01:13 PM, Mar 11
Trump afirma que la guerra en Irán terminará prontot
Internacionales

Trump afirma que la guerra en Irán terminará "pronto"

02:06 PM, Mar 11
Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al Cityt
Deportes

Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al City

03:52 PM, Mar 11
Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigot
Deportes

Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigo

02:56 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesSeguridadEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos