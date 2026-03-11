Impacto del Alza en Diésel en el Costo del Pasaje

El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel en contra de Irán ha disparado los precios internacionales de los derivados del petróleo, por lo que los costos de los combustibles ya impactan en la economía de los guatemaltecos. Este martes, 10 de marzo, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros informó que busca un diálogo con las autoridades para evitar un incremento a las tarifas del pasaje.
De acuerdo con Carlos Vides, presidente de la gremial, desde el inicio del conflicto bélico internacional notaron que se dispararon los precios de los insumos que utiliza el transporte público como en repuestos, grasas, aceites, llantas, entre otros.
Vides indicó que el incremento de precios al pasaje podría ser de hasta el 20 % sobre cada una de las tarifas.
"No todas las tarifas son iguales, estas dependen de la distancia, topografía y los horarios que cada ruta maneja",
expresó el entrevistado.
Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, Vides indicó que buscan entablar un diálogo con las autoridades competentes, Gobierno central y diputados, para buscar una solución que no afecte de forma directa el bolsillo de los usuarios.
Indicó que ayer presentaron una propuesta al Congreso de la República para crear un fondo compensatorio para el diésel. Agregó que aunque todos los combustibles han mostrado un incremento constante, no están apelando por un fondo para las gasolinas súper o regular, ya que se están centrando en el combustible que utilizan los transportes de pasajeros y de carga.
¿Habrá subsidio por alza en combustibles?
El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, Julio Héctor Estrada, dio a conocer este miércoles, 11 de marzo, que se trabaja en una iniciativa para subsidiar la gasolina regular y el diésel, tomando en cuenta el impacto que ha tenido la crisis internacional en los precios, ya que constantemente se observan alzas en los expendios a nivel nacional.
De acuerdo con información de las autoridades gubernamentales, se ha observado una especulación en los valores de estos productos derivados del petróleo, por lo que se han intensificado los operativos de verificación en el marco del Plan Centinela.
De continuar la tendencia al alza, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) calculó que próximamente el galón de combustible podría superar los Q35. Mientras tanto, transportistas extraurbanos ya han advertido la posibilidad de un incremento en las tarifas.