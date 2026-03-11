 Imprudencias de motoristas dejan seis heridos en Escuintla
Nacionales

Cámaras captan imprudencias de motoristas que dejaron seis heridos en Escuintla

Seis heridos tras imprudentes maniobras de motoristas en La Gomera.

Dos accidentes de motoristas en La Gomera quedan captados en cámaras., Captura de pantalla video de X.
Dos accidentes de motoristas en La Gomera quedan captados en cámaras. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Cámaras de seguridad registraron dos accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos de La Gomera, Escuintla, los cuales dejaron al menos seis personas heridas. Los videos, que circulan en redes sociales, evidencian la imprudencia al conducir motocicletas y la falta de medidas de seguridad.

El primer percance ocurrió en la 4a. avenida y 3a. calle de la colonia Catalina, donde una cámara de vigilancia captó el momento exacto de la colisión entre dos motocicletas.

En las imágenes se observa a dos mujeres que se transportaban en una motocicleta y que intentan cruzar hacia otra cuadra realizando un giro muy abierto. Sin embargo, no se percatan de que, a excesiva velocidad, se aproximaban dos hombres en otra motocicleta que aparentemente intentaban rebasarlas.

En cuestión de segundos se produce el fuerte impacto entre ambos vehículos de dos ruedas. Tras el choque, los cuatro ocupantes salen proyectados y quedan tendidos sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones. Uno de los aspectos que llamó la atención es que ninguno de los involucrados portaba casco de seguridad al momento del accidente.

De acuerdo con medios locales, socorristas de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los heridos. Entre los lesionados, una de las mujeres habría sufrido los golpes más fuertes.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las cuatro personas involucradas y si alguna de ellas fue trasladada a un centro asistencial.

Otro accidente de mots en La Gomera

Un segundo accidente también quedó grabado por cámaras de seguridad en otro sector del mismo municipio. En el video se observa una calle de doble vía por la que circulaban dos motociclistas en sentidos opuestos.

Según se aprecia en las imágenes, uno de los conductores se desplaza a gran velocidad y rebasa a un picop con la intención de tomar un retorno. No obstante, al realizar la maniobra no se percata de que en el carril contrario se aproximaba otro motorista.

El impacto ocurre de manera frontal y ambos conductores salen lanzados por los aires, quedando heridos sobre el asfalto. Personas que presenciaron el hecho corrieron de inmediato para auxiliarlos mientras llegaban los socorristas. Al igual que en el primer caso, se desconoce el estado de salud de los involucrados.

Con ambos percances, suman al menos seis personas heridas en accidentes de motocicleta ocurridos en circunstancias similares en La Gomera, lo que ha generado preocupación entre vecinos por la imprudencia y el exceso de velocidad con que algunos motoristas circulan en la localidad.

