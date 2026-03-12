 Guatemaltecos viajan a España para laborar en la agricultura
Nacionales

Guatemaltecos viajan a España para laborar en la agricultura

En 2025 un total de 4,393 guatemaltecos se beneficiaron con empleos temporales en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

49 guatemaltecos viajaron por primera vez hacia la provincia de Huelva, España., Foto Ministerio de Trabajo
49 guatemaltecos viajaron por primera vez hacia la provincia de Huelva, España. / FOTO: Foto Ministerio de Trabajo

Un grupo de 49 guatemaltecos arribó a la provincia de Huelva, España, para incorporarse a labores de recolección de frutos rojos bajo el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero, informaron este jueves 12 de marzo, fuentes oficiales.

Los trabajadores, procedentes de diversos departamentos de Guatemala, fueron recibidos en la región de Andalucía por la Embajada de Guatemala en España.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social detalló que este contingente de personas viajó como parte de un convenio con España en un contrato "fijo discontinuo" con una vigencia de cuatro años, lo que garantiza una migración "regular, ordenada, segura y circular".

Esta modalidad permite que los trabajadores laboren durante la temporada de cosecha y retornen a Guatemala al finalizar, manteniendo el vínculo con sus familias.

De acuerdo con registros oficiales, en 2025 un total de 4,393 guatemaltecos se beneficiaron con empleos temporales en el exterior, principalmente en Estados Unidos, seguidos por destinos como Canadá, México, España, Italia y Alemania.

El Ministerio de Trabajo informó que, entre enero y marzo de 2026, se contabilizan 311 trabajadores enviados al extranjero, de los cuales 159 son mujeres y 152 hombres.

La historia de la guatemalteca de 86 años que intentó autodeportarse de EE. UU. para regresar al país

A los 86 años y tras 37 años en EE. UU., María Inés Fajardo finalmente regresa a Guatemala.

Vía EFE

