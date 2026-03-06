Mintrab inspecciona construcción en zona 14 tras accidente

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) realizó una visita de verificación e inspección en una obra de construcción en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala tras un grave incidente ocurrido el 4 de marzo, donde un deslizamiento de tierra impactó a los trabajadores que se encontraban en el lugar.
Como resultado de este accidente laboral, tres trabajadores fueron rescatados con vida y trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde recibieron atención médica especializada. Sin embargo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otros tres obreros, cuyos cuerpos fueron encontrados en la zona afectada. Actualmente, una persona permanece soterrada y los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda en el área.
Intervención de autoridades para evaluar condiciones y cumplimiento legal
La inspección fue encabezada por técnicos del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional junto con inspectores de trabajo. El objetivo principal de la diligencia fue revisar a fondo las condiciones en las que se desarrollaban las actividades para determinar si cumplían con la normativa vigente de salud y seguridad ocupacional, tal como establece la legislación laboral aplicable.
Los inspectores verificaron procedimientos, evaluaron los riesgos presentes en el entorno y analizaron la respuesta inmediata tras el incidente. Todo esto forma parte de la verificación administrativa que busca esclarecer las circunstancias del accidente y definir responsabilidades conforme a la ley.
Solidaridad a familiares
El Ministerio de Trabajo expresó públicamente sus condolencias y solidaridad a las familias de los trabajadores fallecidos, reconociendo el profundo impacto humano que ocasiona un hecho de esta magnitud en las comunidades.
En este contexto, la entidad aseguró que dará seguimiento a las actuaciones administrativas correspondientes para determinar si se cumplieron todas las disposiciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. El proceso busca no solo establecer las causas del accidente, sino también mejorar la protección de la vida, salud y seguridad de futuras personas trabajadoras en el sector.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7