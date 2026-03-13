 Motoladrones disparan contra vehículo en asalto en zona 3
Nacionales

Motoladrones disparan contra vehículo durante asalto en la zona 3 y todo queda grabado

Quedó grabado el momento en que motoladrones disparan para asaltar a automovilista.

Motoladrones atacan a automovilista., Captura de pantalla video de X.
Motoladrones atacan a automovilista. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos motoladrones perpetraron un asalto armado contra un automovilista a plena luz del día en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes se movilizan entre los vehículos a bordo de una motocicleta mientras el tránsito avanza lentamente. Al adelantar a un camión, los sujetos se detienen del lado del piloto de un automóvil de color rojo.

Acto seguido, comienzan a golpear el vidrio de la ventana del conductor mientras le exigen que entregue sus pertenencias bajo amenazas de muerte.

El momento más tenso del video ocurre cuando el sujeto que viajaba como copiloto en la motocicleta saca un arma de fuego y realiza un disparo contra el vidrio del vehículo, todo ante la mirada de otros conductores que presenciaron el hecho sin poder intervenir.

Tras cometer el asalto, los motoladrones huyen del lugar con rumbo desconocido. En la grabación se observa que el conductor del automóvil permanece detenido durante algunos segundos, aparentemente en estado de shock, antes de continuar su marcha.

El video ha provocado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la impunidad con la que se registran este tipo de hechos de violencia en las calles de la capital.

Otro caso reciente en Amatitlán

Hace una semana también se viralizó un video captado por cámaras de seguridad que muestra el momento exacto en que dos motoladrones interceptan y asaltan a una pareja que caminaba por una calle del municipio de Amatitlán durante la madrugada.

Las imágenes, de 36 segundos de duración, registran que a las 4:36 horas la pareja caminaba con aparente tranquilidad por la 2a. calle, entre 2a. y 3a. avenida del sector. Por la hora y la vestimenta que portaban, se presume que ambos se dirigían a abordar transporte público para trasladarse a sus respectivos trabajos.

En el video se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximan a las víctimas y se detienen frente a ellas. El sujeto que viajaba como copiloto desciende rápidamente, saca un arma de fuego y realiza un disparo al aire para intimidarlos.

Luego, el asaltante les apunta directamente mientras lanza amenazas, mientras su cómplice permanece sobre la motocicleta vigilando el entorno.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes revisan a ambas víctimas en busca de objetos de valor y les sustraen pertenencias personales, incluidos maletines y otros artículos..

Cámara capta a motoladrones disparando al aire para asaltar a pareja

Grabación evidencia asalto armado contra pareja que se dirigía a trabajar.

Tras apoderarse de todo lo que encuentran, el asaltante armado vuelve a subir a la motocicleta y ambos delincuentes huyeron con rumbo desconocido, dejando a la pareja en medio de la vía pública.

