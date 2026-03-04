Motoladrones disparan al aire para asaltar a pareja

Un video de cámaras de seguridad registró el momento exacto en que dos motoladrones interceptaron y asaltaron a una pareja que caminaba por una calle del municipio de Amatitlán durante la madrugada del viernes 27 de febrero de 2026.
Las imágenes, que duran 36 segundos, muestran que a las 4:36 horas la pareja transitaba con aparente tranquilidad por la 2a. calle, entre 2a. y 3a. avenida. Por la hora y la vestimenta que portaban, se presume que ambos se dirigían a abordar el transporte público para trasladarse a sus respectivos trabajos.
En el clip se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximan a las víctimas y se detienen justo frente a ellas. El sujeto que viaja como copiloto desciende rápidamente, saca un arma de fuego y realiza un disparo al aire para intimidarlos. El estruendo obliga a la pareja a detenerse.
Acto seguido, el asaltante les apunta directamente mientras profiere amenazas. Su cómplice permanece sobre la motocicleta, vigilando el entorno. Bajo intimidación, las víctimas no oponen resistencia.
Imágenes revelan violento asalto
El video evidencia cómo los delincuentes revisan tanto al hombre como a la mujer en busca de objetos de valor. Les sustraen pertenencias personales, incluidos maletines, además de otros artículos que llevaban consigo. Durante el asalto se escuchan gritos y amenazas que incrementan la tensión de la escena.
Tras apoderarse de todo lo que encuentran, el asaltante armado sube nuevamente a la motocicleta y ambos huyen con rumbo desconocido, dejando a la pareja en medio de la vía pública.
El material audiovisual ha generado preocupación entre vecinos del sector, quienes señalan que los asaltos cometidos por motoladrones continúan afectando a personas que salen de madrugada para cumplir con sus jornadas laborales. Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este hecho.