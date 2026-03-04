 Motoladrones disparan al aire para asaltar a pareja
Nacionales

Cámara capta a motoladrones disparando al aire para asaltar a pareja

Grabación evidencia asalto armado contra pareja que se dirigía a trabajar.

Grabación evidencia asalto armado en Amatitlán. , Captura de pantalla video de X.
Grabación evidencia asalto armado en Amatitlán. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de cámaras de seguridad registró el momento exacto en que dos motoladrones interceptaron y asaltaron a una pareja que caminaba por una calle del municipio de Amatitlán durante la madrugada del viernes 27 de febrero de 2026.

Las imágenes, que duran 36 segundos, muestran que a las 4:36 horas la pareja transitaba con aparente tranquilidad por la 2a. calle, entre 2a. y 3a. avenida. Por la hora y la vestimenta que portaban, se presume que ambos se dirigían a abordar el transporte público para trasladarse a sus respectivos trabajos.

En el clip se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximan a las víctimas y se detienen justo frente a ellas. El sujeto que viaja como copiloto desciende rápidamente, saca un arma de fuego y realiza un disparo al aire para intimidarlos. El estruendo obliga a la pareja a detenerse.

Acto seguido, el asaltante les apunta directamente mientras profiere amenazas. Su cómplice permanece sobre la motocicleta, vigilando el entorno. Bajo intimidación, las víctimas no oponen resistencia.

Video muestra choque tras disputa por carril en el Anillo Periférico

¿En Guatemala sancionan a quienes no dan vía a otro conductor?

Imágenes revelan violento asalto

El video evidencia cómo los delincuentes revisan tanto al hombre como a la mujer en busca de objetos de valor. Les sustraen pertenencias personales, incluidos maletines, además de otros artículos que llevaban consigo. Durante el asalto se escuchan gritos y amenazas que incrementan la tensión de la escena.

Tras apoderarse de todo lo que encuentran, el asaltante armado sube nuevamente a la motocicleta y ambos huyen con rumbo desconocido, dejando a la pareja en medio de la vía pública.

El material audiovisual ha generado preocupación entre vecinos del sector, quienes señalan que los asaltos cometidos por motoladrones continúan afectando a personas que salen de madrugada para cumplir con sus jornadas laborales. Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este hecho.

