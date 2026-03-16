 Acercamiento de un frente frío podría incrementar la nubosidad con lluvias
Nacionales

Acercamiento de un frente frío podría incrementar la nubosidad con lluvias

Las autoridades monitorean el acercamiento del frente frío no. 14 al norte de Guatemala.

Compartir:
Amanecer en la aldea Seseb, Lanquín., Foto Emisroas Unidas Cobán
Amanecer en la aldea Seseb, Lanquín. / FOTO: Foto Emisroas Unidas Cobán

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó la noche de este lunes 16 de marzo que se monitorea el acercamiento del frente frío no. 14 al norte del país, el cual podría generar nubosidad y lluvias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en las próximas horas se pronostica incremento de nubosidad con lluvia intermitente hacia Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe, temporalmente puede haber actividad eléctrica, dichas condiciones se prolongarán hasta este martes 17 de marzo.

Mientras que en el norte de Occidente, norte de Oriente y Altiplano Central se pronostican posibles nublados locales con lloviznas en la madrugada o primeras horas de la mañana.


Para este martes 17 de marzo se pronostica que durante la tarde y noche del martes, persistirán condiciones lluviosas en la regiones del Norte y Caribe; en la tarde incremento de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica del sur al centro del país.

Además de descenso en la temperatura diurna del norte al centro del país, informó el Insivumeh.

Las temperaturas mínimas de 10 grados en el Occidente; 12 en la Franja Transversal del Norte y 14 en el Altiplano Central. Mientras que las temperaturas máximas se registrarán en el área del Pacífico con 36 grados; Bocacosta, 35; y Valles de Oriente 34.

Gobierno aclara dudas sobre la mezcla de etanol en gasolina en Guatemala

Las autoridades señalaron “desinformación” sobre posibles efectos en los vehículos por la incorporación de etanol a la gasolina y llamaron a la calma.

En Portada

Arévalo se pronuncia sobre acción contra elección de magistrada de CC por el CANGt
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre acción contra elección de magistrada de CC por el CANG

07:47 PM, Mar 16
Caso CHN: Audiencia de Pedro Duque se realiza a puerta cerrada t
Nacionales

Caso CHN: Audiencia de Pedro Duque se realiza a puerta cerrada

09:31 PM, Mar 16
Acercamiento de un frente frío podría incrementar la nubosidad con lluviast
Nacionales

Acercamiento de un frente frío podría incrementar la nubosidad con lluvias

08:20 PM, Mar 16
Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan ante el Cityt
Deportes

Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan ante el City

03:12 PM, Mar 16
Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionadot
Deportes

Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionado

03:03 PM, Mar 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.IránSeguridadMundial 2026Liga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos