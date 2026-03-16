Acercamiento de un frente frío podría incrementar la nubosidad con lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó la noche de este lunes 16 de marzo que se monitorea el acercamiento del frente frío no. 14 al norte del país, el cual podría generar nubosidad y lluvias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en las próximas horas se pronostica incremento de nubosidad con lluvia intermitente hacia Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe, temporalmente puede haber actividad eléctrica, dichas condiciones se prolongarán hasta este martes 17 de marzo.
Mientras que en el norte de Occidente, norte de Oriente y Altiplano Central se pronostican posibles nublados locales con lloviznas en la madrugada o primeras horas de la mañana.
Para este martes 17 de marzo se pronostica que durante la tarde y noche del martes, persistirán condiciones lluviosas en la regiones del Norte y Caribe; en la tarde incremento de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica del sur al centro del país.
Además de descenso en la temperatura diurna del norte al centro del país, informó el Insivumeh.
Las temperaturas mínimas de 10 grados en el Occidente; 12 en la Franja Transversal del Norte y 14 en el Altiplano Central. Mientras que las temperaturas máximas se registrarán en el área del Pacífico con 36 grados; Bocacosta, 35; y Valles de Oriente 34.