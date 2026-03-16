Motoladrones asaltan y agreden a mujer en la Avenida Petapa

Un nuevo caso de violencia y delincuencia en la Ciudad de Guatemala ha causado indignación entre los vecinos de la zona 12. Un video captado por una cámara de seguridad muestra el instante en que dos motoladrones asaltan y agreden brutalmente a una mujer en la Avenida Petapa, entre las calles 50 y 51.
En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan a la víctima mientras caminaba rumbo a su vivienda. El copiloto desciende de la moto y, con lujo de violencia, le arrebata sus pertenencias.
La mujer queda atónita, sin poder reaccionar, pero el delincuente no se conforma. La empuja con fuerza hasta derribarla al suelo, donde queda tendida. Acto seguido, ambos sujetos suben a la motocicleta y huyen con rumbo desconocido.
Los vecinos de la zona 12 aseguran que los asaltos ocurren con frecuencia, principalmente entre las 6:00 y 7:00 horas, y a eso las 20:00 hrs, con la misma modalidad de robo a peatones por motoladrones. La situación ha generado alarma y preocupación entre los residentes, quienes demandan mayor vigilancia y acciones efectivas por parte de las autoridades.
Motoladrones captados en la zona 3
Este episodio se suma a otros casos recientes de motoladrones en la ciudad. Hace apenas unos días, un video mostró cómo dos delincuentes perpetraron un asalto armado contra un automovilista en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. En las imágenes, los sujetos se movilizaban en motocicleta entre los vehículos mientras el tránsito avanzaba lentamente.
Al adelantar a un camión, se detuvieron junto a un automóvil rojo y comenzaron a golpear la ventana del conductor, exigiendo sus pertenencias bajo amenazas de muerte. El momento más tenso ocurrió cuando el copiloto sacó un arma de fuego y disparó contra el vidrio del vehículo, todo ante la mirada impotente de otros conductores. Tras consumar el asalto, los delincuentes huyeron sin ser detenidos.