 Incidentes afectan el tránsito en Villa Nueva
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Colisiones y vehículos con fallas impactan en tránsito de Villa Nueva

Motoristas derrapados, tráiler chocados y automóviles averiados marcan el inicio de la jornada este martes.

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Colisión vehicular en el kilómetro 16 de la ruta CA-9., PMT de Villa Nueva
Colisión vehicular en el kilómetro 16 de la ruta CA-9. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Una serie de incidentes viales se presenta este martes, 17 de marzo, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, por lo que se observan complicaciones para la movilidad del tránsito y se ha reiterado el llamado de las autoridades para tomar las precauciones necesarias.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, informó sobre una colisión vehicular en el kilómetro 16 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala. El hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Se contó con apoyo de grúas para movilizar los obstáculos.

En tanto, en el mismo punto se reportó un tráiler averiado, por lo que las autoridades de tránsito hacen las gestiones necesarias para retirar los obstáculos.

También en el kilómetro 16 hacia la capital, un vehículo tipo camioneta permanece obstaculizando uno de los carriles, lo que impacta fuertemente en la circulación vial.

"Estos hechos generaron fuerte congestionamiento en el tramo. La fila de vehículos alcanza el kilómetro 18 y continúa incrementándose", dijo Santos.

Otros incidentes viales

Un vehículo quedó empotrado en el ingreso al bulevar Cenma, donde ya se coordinó una unidad de emergencia para evaluar al conductor. En el área se mantiene tránsito lento desde la calzada Aguilar Batres hacia la Central de Mayoreo (Cenma).

Mientras tanto, un vehículo averiado quedó obstaculizando parcialmente el paso en el área del Túnel. La PMT realiza las gestiones necesarias para movilizarlo.

Asimismo, un motorista derrapó y cayó en una cuneta en el kilómetro 17.7 de la ruta CA-9, con dirección a la capital. Los agentes de tránsito apoyan en la atención de esta emergencia.

Por aparte, se dio a conocer que continúan los trabajos de construcción del paso a desnivel en la 16 avenida de la zona 4 de Villa Nueva, por lo que solo se tiene un carril habilitado hacia ambos sentidos de la vía.

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