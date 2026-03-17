Capturan a ocho presuntos secuestradores en Huehuetenango

Las Fuerzas de Seguridad con el apoyo de autoridades comunitarias detuvieron a ocho secuestradores que llevaban contra su voluntad a un hombre de 23 años, en la aldea Vista Hermosa, Unión Cantinil, Huehuetenango, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La acción se llevó a cabo tras una llamada de alerta al número 110 de la PNC, en la que se reportaba el posible secuestro de una persona por parte de sujetos que viajaban en dos vehículos, que se dirigían desde San Pedro Necta hacia Unión Cantinil.
Al localizar los vehículos, las autoridades constataron que en su interior se conducían ocho personas fuertemente armadas. En el lugar, agentes dialogaron con vecinos y líderes comunitarios que se encontraban en el lugar para retener a los sindicados.
Las autoridades incautaron 11 armas de fuego, entre ellas seis pistolas, una escopeta, un revólver con su respectiva documentación, además dos armas tipo carabina y un fusil sin la documentación respectiva, también 17 tolvas, 2 radios portátiles, un cargador para radio transmisor y municiones de diferentes calibres.
Durante la inspección, en uno de los picops fue encontrado un hombre de 23 años, guardia de seguridad de una finca en San Pedro Necta, quien manifestó que estaba siendo trasladado en contra de su voluntad por los detenidos, por lo que había solicitado auxilio.
Por lo que de inmediato se informó y se coordinó la presencia de fiscales del Ministerio Público (MP) para las diligencias respectivas, la investigación sigue para establecer los hechos.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*