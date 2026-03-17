Un giro prohibido casi provoca tragedia en Amatitlán

Un video que circula en redes sociales muestra cómo la imprudencia de un automovilista y un motociclista provocó un accidente en el kilómetro 30.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que el conductor de una camionetilla y un motociclista intentaban retornar en un lugar prohibido para incorporarse en dirección norte.
Mientras la camioneta esperaba para girar, la motocicleta la rebasa por el lado derecho. Sin embargo, al aproximarse varios vehículos en este cruce peligroso, el motociclista detiene su avance y es cuando se produce el impacto.
Tras la colisión, los dos ocupantes de la motocicleta cayeron a la orilla de la carretera mientras varios vehículos, incluido un tráiler, continuaban circulando. Afortunadamente, ambos sufrieron golpes leves, se levantaron y tras un breve intercambio de palabras con el conductor de la camionetilla, lograron llegar a un acuerdo y retirarse del lugar.
Este incidente pone de manifiesto la peligrosidad de realizar giros indebidos en zonas no permitidas, especialmente en sectores de alta incidencia de accidentes como este tramo de la ruta al Pacífico.
Municipalidad se pronuncia
La Municipalidad de Amatitlán se pronunció al respecto e hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad:
Todos tenemos prisa... pero virar en lugares prohibidos puede provocar un accidente en segundos. Un giro indebido puede cambiar tu vida y la de otros para siempre. Tardarte unos segundos más puede salvar una vida... incluso la tuya. Respeta las señales. Evita giros prohibidos. Conduce con responsabilidad".
Además, recordaron que realizar un giro en U en un lugar prohibido es sancionado con una multa de Q300.00, según el Artículo 182 del Reglamento de Tránsito, que establece sanciones por efectuar cambios de sentido en lugares prohibidos o no permitidos por la señalización.