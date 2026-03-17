 Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso penal
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Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitos

La Fiscalía señala a Duque de ser el presunto líder de la estructura delictiva que se habría apropiado de aproximadamente Q22 millones.

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Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario., Omar Solís/Emisoras Unidas
Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Tras una extensa jornada, el Ministerio Público (MP) le solicitó al Juzgado Segundo Penal que Pedro Duque, vinculado al caso del desfalco millonario al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) sea ligado a proceso por tres delitos. La audiencia de primera declaración se lleva a cabo a puerta cerrada por tratarse de un expediente bajo reserva.

La diligencia se inició en horas de la mañana del pasado lunes, 16 de marzo, marcada por el incremento de la seguridad en el perímetro. Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el área de Torre de Tribunales, a pesar de que el Organismo Judicial cuenta con su propia seguridad.

Además, los elementos policiales procedieron a identificar a los representantes de medios de comunicación presentes, situación que generalmente no ocurre con otros casos.

Durante la audiencia, las partes presentaron sus argumentos ante el juez a cargo. La Fiscalía señaló que Duque presuntamente es el líder de una estructura delictiva que habría desfalcado por aproximadamente 22 millones de quetzales. En ese contexto, se solicitó que enfrente proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado de dinero.

Por su parte, la defensa ha intentado desvirtuar los señalamientos que se hacen contra el sindicado y busca que se le dicte falta de mérito por los referidos cargos.

Hasta ahora, el órgano jurisdiccional no ha emitido una resolución con respecto al futuro legal de Duque. Si se dictara auto de procesamiento, también deberá definirse si será enviado a prisión o podrá seguir el proceso en libertad.

Desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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