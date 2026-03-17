 Triángulo Norte y EEUU buscan movilizar 10.000 millones de dólares en inversión energética
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Triángulo Norte y EEUU buscan movilizar 10.000 millones de dólares en inversión energética

El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) enfrenta "muchos inconvenientes legales y administrativos" que limitan "el buen uso de esta red".

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El director ejecutivo de HUGE, Greg Huger, asiste al Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, Foto EFE
El director ejecutivo de HUGE, Greg Huger, asiste al Foro de Integración Energética del Triángulo Norte / FOTO: Foto EFE

El Think HUGE Business and Investment Council, un programa que articula esfuerzos de EE.UU., El Salvador, Guatemala y Honduras, celebró este martes 17 de marzo un foro en Tegucigalpa para impulsar una agenda de integración energética que busca movilizar 10.000 millones de dólares en inversiones y fortalecer la generación de empleo.

El director ejecutivo de HUGE, Greg Huger, dijo a EFE que la colaboración entre los sectores privado y público "es fundamental" para lograr la integración energética en la región.

"Ni el sector privado, ni el sector público, ni los amigos internacionales lo pueden hacer solitos.  Por eso estamos con esa iniciativa de HUGE que hemos estado empujando desde principios de 2024 para tener una colaboración entre los sectores y entre los países", indicó Huger durante el Foro de Integración Energética, organizado por HUGE.

El presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien participó como orador principal, anunció que enviará un paquete de reformas al Parlamento para permitir que las empresas privadas puedan "generar, negociar y vender" energía entre sí. 

Obstáculos

El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) enfrenta "muchos inconvenientes legales y administrativos" que limitan "el buen uso de esta red" y la firma de contratos a largo plazo, afirmó Huger, quien detalló que la organización ha movilizado 8.000 millones de dólares en la región y generado 250.000 empleos en los últimos cinco años.

"Sentimos buena voluntad entre los gobiernos de los tres países, con el apoyo de Estados Unidos para arreglar estas cosas y expandir el SIEPAC", subrayó el ejecutivo de HUGE, y señaló que la meta para el próximo año es elevar las inversiones de 8.000 millones de dólares a 10.000 millones.

El presidente de HUGE, Juan José Daboub, advirtió que las empresas interesadas en trasladar operaciones a la región bajo el modelo de 'nearshoring' requieren unos 3.000 megavatios más de capacidad eléctrica.

"La capacidad de la región para atraer inversión a largo plazo depende cada vez más del desempeño y de la confiabilidad de sus sistemas energéticos", enfatizó Daboub. 

Mejorar el marco regulatorio

Por su parte, el presidente del Grupo Banco Ficohsa, Camilo Atala, subrayó a EFE que es muy importante que el sector público y el privado trabajen juntos para mejorar la infraestructura energética en la región.

Atala comentó que, si bien el marco legal vigente ofrece condiciones para la inversión, es necesario aprovechar la disposición estatal para completar la "última milla" de financiamiento que requieren los proyectos de energía.

El principal problema para asegurar que haya energía suficiente es actualizar las reglas y leyes que rigen el sector energético, recalcó Atala, quien aseguró que el Gobierno de Honduras está dispuesto a hacer los cambios necesarios para promover, motivar e incentivar un mayor flujo de capitales al sector de energía.

El Foro abordó las crecientes necesidades energéticas de la región ante el aumento de la demanda impulsada por el 'friendshoring', la manufactura avanzada, los servicios digitales y las industrias intensivas en datos. Las discusiones se centraron en fortalecer la coordinación regional, mejorar las condiciones para la inversión y alinear la planificación energética con el crecimiento industrial proyectado.

Los asistentes coincidieron en que, pese a las inversiones en generación y transmisión durante la última década, persisten desafíos como la incertidumbre regulatoria, la coordinación transfronteriza desigual y limitaciones en la planificación energética que frenan la inversión y la eficiencia del sistema.

Entre las propuestas se incluyó fortalecer el Mercado Eléctrico Regional (MER), avanzar hacia una hoja de ruta compartida que responda a la demanda industrial y digital, y reforzar la estabilidad regulatoria para apoyar la confianza de los inversionistas.

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Vía EFE

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