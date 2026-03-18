 Familia Bitkov busca devolución de vehículos incautados
Nacionales

Familia Bitkov busca devolución de vehículos incautados

Los vehículos fueron decomisados a la familia Bitkov durante la investigación por uso de documentos falsificados, condena que posteriormente fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad.

Compartir:
Ciudadano ruso Igor Bitkov, Foto Congreso
Ciudadano ruso Igor Bitkov / FOTO: Foto Congreso

La familia Bitkov originaria de Rusia, que enfrentaron un proceso penal por uso de documentos falsificados, busca recuperar tres vehículos que les fueron incautados durante la investigación. 

Los ciudadanos de origen ruso Igor Bitkov, junto a Irina y Anastasia Bitkova, le solicitaron a la jueza de Mayor Riesgo "D", Abelina Cruz Toscano, la devolución de tres vehículos incautados durante la investigación en su contra por uso de documentos falsificados.

La juzgadora indicó que no puede autorizar la entrega, ya que el expediente del caso se encuentra en un Tribunal de Mayor Riesgo, al cual deberán dirigir la solicitud

Igor Bitkov, fue condenado a siete años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil  (5 años inconmutables) y uso de documentos falsificados (2 años con suspensión condicional). 

Los tres jueces del Tribunal le dieron valor probatorio a las pruebas presentadas por la anterior Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, Bitkov fue absuelto por el delito de usurpación del estado civil.

El Tribunal ordenó la expulsión de Bitkov a su país de origen luego de cumplir la pena previo a verificación de la solicitud de resolución de estatus de refugiado que solicitó a la Dirección General de Migración.

Además ordenó la cancelación  de todos los documentos utilizados por Bitkov para su identificación como ciudadano guatemalteco, pasaportes, licencia de conducir y las empresas inscritas en el Registro Mercantil. 

Igor Bitkov -conocido como Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco- fue objeto de la investigación a raíz de hallazgos obtenidos en la investigación de una red criminal que operaba en la Dirección General de Migración y en el Registro Nacional de Personas. Dicha red estaba integrada por abogados y tramitadores, quienes beneficiaban a sus usuarios.

En agosto de 2025, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo en definitiva a Bitkov y le ordenó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia revisar la condena de siete años por el delito de uso de documentos falsificados. 

Acción legal pone en duda designaciones del CSU para la Corte de Constitucionalidad

El abogado Marco Vinicio Mejía cuestiona la legitimidad del Consejo Superior Universitario y sugiere que un amparo podría alterar la designación de magistrados en la Corte de Constitucionalidad.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

TSE arranca transición con planificación electoral y análisis de recursost
Nacionales

TSE arranca transición con planificación electoral y análisis de recursos

04:27 PM, Mar 18
Frente frío genera lluvias y temperaturas más bajas en Guatemalat
Nacionales

Frente frío genera lluvias y temperaturas más bajas en Guatemala

02:06 PM, Mar 18
Acción legal pone en duda designaciones del CSU para la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Acción legal pone en duda designaciones del CSU para la Corte de Constitucionalidad

03:27 PM, Mar 18
¿David Faitelson vs. Cuauhtémoc Blanco en el Ring Royale?t
Deportes

¿David Faitelson vs. Cuauhtémoc Blanco en el Ring Royale?

06:42 PM, Mar 18
Kylian Mbappé entra en cuartos de final como el goleadort
Deportes

Kylian Mbappé entra en cuartos de final como el goleador

05:25 PM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránNoticias de GuatemalaMundial 2026EE.UU.SeguridadLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos