 Caso Melisa Palacios: CC declara sin lugar apelaciones de defensa de Bonilla y Marroquín
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Caso Melisa Palacios: CC declara sin lugar apelaciones de defensa de Bonilla y Marroquín

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín buscaban dejar sin efecto las decisiones de la jueza de mayor riesgo "C" Carol Yesenia Berganza.

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María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 10 de noviembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 10 de noviembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las apelaciones presentadas por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por el asesinato de Melissa Palacios, con las que buscaban dejar sin efecto las decisiones de la jueza de mayor riesgo "C" Carol Yesenia Berganza.

Los abogados de Bonilla y Marroquín han planteado una serie de acciones legales enfocadas en que los principales sospechosos de quitarle la vida a Melisa puedan tener la opción de enfrentar a la justicia por delitos de menor gravedad y ser sentenciado por la vía de aceptación de cargos. Sin embargo, hasta ahora han sido rechazados los distintos recursos que han interpuesto.

Crimen 

Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.

Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.

Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.

La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.

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Las autoridades mantienen un diálogo con las comunidades cercanas al área donde se va a construir la prisión y han anunciado programas de desarrollo y empleo local.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

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