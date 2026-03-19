Cuestionan identidad de alias "el Lobo" tras requisa

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó que Aldo Dupie Ochoa, alias "el Lobo" y cabecilla del Barrio 18, continúa recluido bajo estrictas medidas de seguridad en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, luego de que en redes sociales surgieran dudas sobre su identidad en imágenes difundidas tras una reciente requisa.
Las especulaciones comenzaron cuando circularon fotografías y videos del operativo dentro del centro carcelario. Varias cuentas en distintas plataformas aseguraron que el hombre que aparecía en el material no era el líder pandillero, señalando una aparente pérdida de peso y la ausencia de tatuajes visibles en el cuello y los brazos, rasgos que habitualmente permiten identificarlo.
Ante estas versiones, las autoridades penitenciarias explicaron que el ángulo de la grabación, la iluminación y la baja calidad del video dificultaban observar con claridad las marcas de pandilla del recluso, lo que generó confusión entre los usuarios que difundieron el contenido.
En un comunicado, la institución pidió a la población no dejarse llevar por información falsa en internet.
No se deje engañar por páginas dedicadas a desinformar, que responden a intereses de grupos criminales y que hacen uso de IA y ediciones para manipular a la opinión pública. Antes de compartir cualquier contenido, verifique por las vías oficiales", señaló la DGSP.
SGSP exhorta a informarse por las vías oficiales
Durante el desarrollo de la requisa, las fuerzas de seguridad también generaron material audiovisual adicional y fotografías oficiales de mejor calidad que permitieron confirmar la identidad del recluso. Asimismo, se constató mediante fotografías oficiales tomadas por las autoridades durante la requisa que la persona que aparece en el video sí es dicho recluso, detalló el Sistema Penitenciario.
La entidad reiteró que Aldo Dupie Ochoa permanece aislado bajo máximas medidas de seguridad dentro del centro de detención.
La DGSP exhorta a informarse solo por vías oficiales. Se detectaron redes de desinformación ligadas a criminales que buscan confundir y entorpecer el desmantelamiento de redes ilegales de telecomunicaciones en prisiones. Denuncia actos anómalos al 1533, es confidencial y anónima", añadió la institución.
Área donde se encuentra recluido "el Lobo"
Según la información oficial, el área donde se encuentra recluido alias "el Lobo" fue reforzada tanto en su perímetro como en su interior para garantizar mayores controles. El cabecilla pandillero permanece dentro de un contenedor acondicionado como celda, el cual no cuenta con electricidad ni servicios básicos.
Los sanitarios y el área de ducha se ubican fuera del contenedor, pero dentro de la zona de seguridad reforzada del centro carcelario. El recluso únicamente puede salir de la celda bajo estricta custodia y sin contacto con otros privados de libertad, como parte de las medidas para evitar comunicaciones ilícitas y mantener su aislamiento.
Con este pronunciamiento, las autoridades buscan frenar la difusión de información falsa en redes sociales y reiterar que el líder pandillero continúa bajo control estatal en uno de los espacios más vigilados del sistema penitenciario guatemalteco.